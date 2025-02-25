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Глава "АвтоВАЗ" рассказал, в каком случае Renault может вернуть свою долю - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Глава "АвтоВАЗ" рассказал, в каком случае Renault может вернуть свою долю
Глава "АвтоВАЗ" рассказал, в каком случае Renault может вернуть свою долю - 25.02.2025, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗ" рассказал, в каком случае Renault может вернуть свою долю
Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:02+0300
2025-02-25T16:02+0300
бизнес
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renault
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия, суммарно это порядка 112,5 миллиардов рублей, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала лишь опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. "В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль", - сказал глава "АвтоВАЗа" журналистам в кулуарах форума по регуляторной политике "ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти". Соколов также отметил, что Renault, будучи акционером "АвтоВАЗа", в начале 2020-х годов ежегодно инвестировал в развитие предприятия около 20-22 миллиардов рублей, что меньше нынешних объемов. Генеральный директор Renault Лука де Мео в минувший четверг заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Однако в "Ростехе" РИА Новости тогда сообщали, что пока контактов с бывшим акционером "АвтоВАЗа" на тему его возвращения нет.
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бизнес, автоваз, renault
Бизнес, АвтоВАЗ, Renault
16:02 25.02.2025
 
Глава "АвтоВАЗ" рассказал, в каком случае Renault может вернуть свою долю

Соколов: Renault не вернется в "АвтоВАЗ" за рубль, придется возмещать инвестиции

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Открытие автомобильных салонов после карантина в Москве
 Открытие автомобильных салонов после карантина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия, суммарно это порядка 112,5 миллиардов рублей, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала лишь опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.
"В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль", - сказал глава "АвтоВАЗа" журналистам в кулуарах форума по регуляторной политике "ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти".
Соколов также отметил, что Renault, будучи акционером "АвтоВАЗа", в начале 2020-х годов ежегодно инвестировал в развитие предприятия около 20-22 миллиардов рублей, что меньше нынешних объемов.
Генеральный директор Renault Лука де Мео в минувший четверг заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Однако в "Ростехе" РИА Новости тогда сообщали, что пока контактов с бывшим акционером "АвтоВАЗа" на тему его возвращения нет.
С. Собянин
"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию
21 февраля, 15:18
 
БизнесАвтоВАЗRenault
 
 
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