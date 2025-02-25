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Россия нарастила производство продукции глубокой переработки минтая

Россия нарастила производство продукции глубокой переработки минтая - 25.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила производство продукции глубокой переработки минтая

Россия увеличила выпуск продукции глубокой переработки из минтая - филе, фарша и сурими (сырье для крабовых палочек) с начала года до 7,6 тысячи тонн, что на... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:02+0300

2025-02-25T09:02+0300

2025-02-25T09:02+0300

россия

охотское море

минтай

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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Россия увеличила выпуск продукции глубокой переработки из минтая - филе, фарша и сурими (сырье для крабовых палочек) с начала года до 7,6 тысячи тонн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). "С начала года общий выпуск продукции глубокой переработки из минтая — филе, фарша и сурими (сырье для крабовых палочек) - вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 7,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Там уточнили, что вылов минтая во всех районах промысла российских рыбаков составил 437,3 тысячи тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, но это связано с неблагоприятной промысловой обстановкой в главном районе добычи - Охотском море. "По прогнозам, в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий. Ожидаем, что суточный вылов минтая в Охотском море в пиковые периоды составит 9-10 тысяч тонн. По нашим оценкам, к середине апреля вылов минтая в России может превысить 1 миллион тонн по всему Дальневосточному бассейну", - заявил президент АДМ Алексей Буглак, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что два года подряд из-за нестабильности на мировом рынке российские рыбаки сокращали выпуск филе минтая, и сейчас главным направлением поставок этой продукции стал внутренний рынок. Так, производство демонстрирует продолжительную динамику - рост на 7% к показателю прошлого года. Кроме того, выпуск сурими с начала года вырос на 41%. В АДМ напомнили, что в 2024 году российские рыбаки установили рекорд по добыче минтая: вылов составил 1,99 миллиона тонн. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России на мировом рынке - США - добыли лишь 1,35 миллиона тонн этой рыбы.

https://1prime.ru/20221107/838732101.html

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россия, охотское море, минтай