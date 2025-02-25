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Эксперты ожидают снижения потребления стали в России
Эксперты ожидают снижения потребления стали в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты ожидают снижения потребления стали в России
Потребление стали в России может снизиться на 2-4% в текущем году, но инфраструктурные проекты могут увеличить спрос, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:23+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Потребление стали в России может снизиться на 2-4% в текущем году, но инфраструктурные проекты могут увеличить спрос, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. "Потребление стали в стране в нынешнем году может быть ниже показателя 2024 года на 2-4% и составить 42-42,5 миллиона тонн, однако не исключён и оптимистический сценарий в случае восстановления спроса, когда потребление стали в 2025 году будет на уровне 43-44 миллионов тонн", - такое мнение высказал ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. По его словам, снижение потребления стали в стране может привести к сокращению её выплавки. Тем не менее останется возможность её экспорта, для чего металлургам может потребоваться помощь государства в сохранении тарифов на перевозку, чтобы их продукция оставалась конкурентоспособной. Потому не исключено, что выплавку стали в стране могут поддержать своим спросом иностранные покупатели. "В 2025 году можно ожидать падения потребления стали в России на 3-4%, до 40-41 миллиона тонн", - предположил в свою очередь независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. А предъявлять наибольший спрос будут по-прежнему такие промышленные сектора, как строительство, несмотря на его сложное состояние, машиностроение и нефтегазовый комплекс, считает он. Важнейшими потребителями могут стать машиностроение, строительство, энергетика, а также другие отрасли - в меньших объёмах, считает Баранов. "Важным потребителем стали могут стать различные инфраструктурные проекты; если государство будет стимулировать и поддерживать их, то это может способствовать увеличению спроса на сталь", - отметил эксперт. Выплавка же стали в стране может сократится на 3-5%, до 66-68 миллионов тонн, при сохранении нынешних экономических условий, а именно ключевой ставки Центробанка и стагнации жилищного строительства, считает Хазанов. "Экспорт скорей всего останется на прежнем уровне", - заключил он.
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россия, промышленность, сталь
РОССИЯ, Промышленность, сталь
Эксперты ожидают снижения потребления стали в России
Эксперты ожидают снижения потребления стали в России на 2-4%
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Потребление стали в России может снизиться на 2-4% в текущем году, но инфраструктурные проекты могут увеличить спрос, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Потребление стали в стране в нынешнем году может быть ниже показателя 2024 года на 2-4% и составить 42-42,5 миллиона тонн, однако не исключён и оптимистический сценарий в случае восстановления спроса, когда потребление стали в 2025 году будет на уровне 43-44 миллионов тонн", - такое мнение высказал ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.
По его словам, снижение потребления стали в стране может привести к сокращению её выплавки. Тем не менее останется возможность её экспорта, для чего металлургам может потребоваться помощь государства в сохранении тарифов на перевозку, чтобы их продукция оставалась конкурентоспособной. Потому не исключено, что выплавку стали в стране могут поддержать своим спросом иностранные покупатели.
"В 2025 году можно ожидать падения потребления стали в России на 3-4%, до 40-41 миллиона тонн", - предположил в свою очередь независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. А предъявлять наибольший спрос будут по-прежнему такие промышленные сектора, как строительство, несмотря на его сложное состояние, машиностроение и нефтегазовый комплекс, считает он.
Важнейшими потребителями могут стать машиностроение, строительство, энергетика, а также другие отрасли - в меньших объёмах, считает Баранов. "Важным потребителем стали могут стать различные инфраструктурные проекты; если государство будет стимулировать и поддерживать их, то это может способствовать увеличению спроса на сталь", - отметил эксперт.
Выплавка же стали в стране может сократится на 3-5%, до 66-68 миллионов тонн, при сохранении нынешних экономических условий, а именно ключевой ставки Центробанка и стагнации жилищного строительства, считает Хазанов. "Экспорт скорей всего останется на прежнем уровне", - заключил он.
Мировая выплавка стали снизилась на 4,4%