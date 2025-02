https://1prime.ru/20250226/ekspert-855256228.html

Эксперт рассказала о свободных площадях в российских ТЦ

Эксперт рассказала о свободных площадях в российских ТЦ - 26.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о свободных площадях в российских ТЦ

Доля свободных площадей в российских торговых центрах, которые могли бы занять иностранные бренды в случае возвращения на рынок, составляет 12-15%, рассказала... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:15+0300

2025-02-26T03:15+0300

2025-02-26T03:15+0300

бизнес

россия

экономика

москва

санкт-петербург

рф

тц

uniqlo

h&m

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855256228.jpg?1740528930

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доля свободных площадей в российских торговых центрах, которые могли бы занять иностранные бренды в случае возвращения на рынок, составляет 12-15%, рассказала РИА Недвижимость партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Ранее в России вновь начали обсуждать возможное обращение иностранных брендов. Союз торговых центров направил письмо компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) и предложил им обсудить возможности возобновления работы в РФ. "Текущий уровень вакантности в российских торговых центрах составляет 12-15%, в Москве – около 7-8%. Однако этот показатель сильно зависит от класса ТЦ и их расположения", – сказала Яруллина. Она уточнила, что в топовых московских ТЦ вакантность составляет 3-5%, так как площади после ухода западных брендов быстро заполнили российские, турецкие и азиатские игроки. В премиальных торговых комплексах (ГУМ, ЦУМ, "Времена года") уровень свободных площадей минимален, и ротация в основном происходит за счет смены арендаторов внутри люксового сегмента. Кроме того, доля свободных площадей в качественных столичных ТЦ в целом снижается. За год она снизилась на 4 процентных пункта – до 8% (около 500 тысяч "квадратов"), указала глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. ТЦ ИЗМЕНЯТ ДОГОВОРЫ В случае возвращения иностранных брендов торговым центрам потребуется разработать изменения к договорам, которые ранее не учитывали варианта с простоем либо уходом крупных арендаторов, считает основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. Для ключевых брендов, которые до ухода были якорными арендаторами, торговые центры могут предложить гибкие условия, например снизив ставки аренды, рассуждает Яруллина. Также ТЦ и вернувшиеся бренды могут оказывать друг другу маркетинговую поддержку, проводя совместные кампании для возврата клиентов. Премиальные локации в торговых комплексах могут быть выделены вернувшимся брендам, но только тем, у кого есть доказанная клиентская база, уверена она. Кроме того, возможны изменения в ценовой политике ритейлеров. "Глобальные бренды не снизят цены, но могут вводить временные акции", – предположила Яруллина. РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ ТАК ПРОСТО НЕ УЙДУТ После ухода международных марок российские ритейлеры оперативно заняли освободившиеся площади. По данным Ногай, со второго квартала 2022 года отечественными брендами было поглощено 1,1 миллиона квадратных метров. "За три года практически полностью были заняты все самые привлекательные торговые площади, поэтому некоторые ритейлеры уже заявляют о достижении максимума по количеству открытых магазинов сети", – рассказала она. Использовать ситуацию в свою пользу и значительно развиться в условиях сниженной конкуренции удалось, например, брендам Lime и 12 Storeez, которые не только открыли новые точки в пустующих локациях, но и запустили флагманские магазины на Кузнецком Мосту и в ГУМе, отметила Ногай. По мнению Яруллиной, крупные российские компании, закрепившиеся в премиальных ТЦ, не намерены легко сдавать позиции. Среди них Lime, Befree, Zarina, которые частично занимают нишу Zara и H&M, а также Kari и Zenden, расширившие ассортимент после ухода Nike, Adidas и Reebok. При этом Gloria Jeans, Sela, Zolla, O'stin, предупредила она, могут почувствовать давление со стороны Uniqlo и H&M. В сегменте косметики российские сети "Лэтуаль", "Рив Гош", "Золотое яблоко" и российские производители Mixit, Natura Siberica тоже расширили ассортимент и усилили позиции после ухода западных конкурентов. Возвращение Sephora или других международных косметических холдингов, по мнению Яруллиной, может привести к изменению ассортимента в ТЦ, но российские сети уже адаптировались и могут успешно конкурировать. Сети Hoff и Askona смогли занять часть рынка после IKEA, и в случае возвращения последней позиции российских брендов это не разрушит, так как покупатели снова получат выбор между глобальным игроком и локальными альтернативами. Сеть "Вкусно – и точка" заняла место McDonald's, но в долгосрочной перспективе американская компания может вернуться. Новый же запуск в России Starbucks, чьи активы получила Stars Coffee, в том же формате маловероятен, считает она. Яруллина подчеркнула, что возвращение западных брендов не означает вытеснение российских компаний. "Конкуренция усилится, но рынок уже трансформировался, и теперь западным брендам придется адаптироваться к новым условиям, а не просто вернуть себе прежние позиции", – пояснила она. В то же время, указала Ногай, что сейчас стремительное развитие в России демонстрируют лишь единичные игроки, в остальном наблюдается не только замедление темпов развития, но и тенденция на закрытие магазинов и сокращение производств. Она привела в пример закрытие в феврале 2025 года восьми из 13 магазинов бренда Just Clothes (принадлежит "Трейд менеджмент", управляющей сетью Lady & Gentleman City), который открылся в 2023 году и позиционировал себя как замена Uniqlo. При этом важно понимать, что российские бренды значительно развились в условиях отсутствия конкурентов, отметил управляющий партнер RRG Денис Колокольников. По его мнению, заменители из других стран, появившиеся на рынке, не только уступают своим предшественникам, но и зачастую не дотягивают до уровня российских брендов. Поэтому замена аналогов на оригинальные бренды возможна и, вероятно, будет правильным шагом, добавил он. ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ Иностранные бренды могут начать вести переговоры о наиболее выгодных условиях возвращения, когда ситуация на международных рынках сложится достаточно благоприятно, предположил Войцеховский. "Зарубежные сетевые ритейлеры постоянно мониторят мировые рынки. Они анализируют экономические показатели, маркетинговую ситуацию и платежеспособный спрос, актуальность предложения для российского рынка", – сказал он. Но Колокольников подчеркнул, что российские торговые центры ждут возвращения не всех брендов, долгожданным событием может стать возобновление сотрудничества с компаниями Inditex, H&M и Uniqlo. Яруллина добавляет в этот перечень IKEA и Zara. По ее оценке, наиболее вероятно возвращение в РФ H&M, Zara и Uniqlo. Вероятность возобновления работы IKEA ниже, хотя, по словам Яруллиной, бренд входит в десятку, которые, скорее всего, согласятся вернуться. Туда же входят Nike, Adidas, Starbucks, McDonald's, Sephora и Decathlon. Магазины испанской Inditex до ухода располагались в качественных ТЦ по всей России и занимали ключевые локации, являясь якорными арендаторами, указала Ногай. По ее словам, в случае возвращения они будут рассматривать прежние площадки, например, те, которые после них заняли магазины компании Fashion and More Management – Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Maag (Zara), Vilet (Stradivaruis). "На сегодняшний день на четыре бренда Fashion and More приходится около 230 магазинов в Москве, Петербурге и еще более чем 35 городах России. Совокупно в Москве и Петербурге бренды занимают почти 100 тысяч квадратных метров. Люксовые и премиальные бренды, в случае возвращения на рынок, также будут ориентироваться на ТЦ, где ранее располагались их магазины", - подсчитала она. По словам Яруллиной, западные бренды будут выбирать наиболее престижные и проходимые локации, а также места с подтвержденной платежеспособностью аудитории. Среди них: флагманские площади в премиальных ТЦ (в Москве это ГУМ, ЦУМ, "Афимолл Сити", "Метрополис", "Авиапарк", "Европейский", "Времена года". В Санкт-Петербурге - "Галерея", "Невский центр"); столичные бутики на Петровке, в Столешникове переулке, на Кузнецком Мосту (для люксовых брендов); региональные ТЦ с большим покупательским трафиком ("Мега", "Галерея", "Гринвич" в Екатеринбурге, "Красная площадь" в Краснодаре); ритейл-парки и аутлеты, если речь идет о масс-маркете и спортивных брендах. Как объяснила она, иностранные марки, скорее всего, захотят вести переговоры о возврате на старые локации, но все зависит от позиций российских марок, занявших привлекательные локации. Если отечественные игроки занимают помещение по временному договору или слабы в позициях, то они могут и уступить место по согласованию с ТЦ. Если же российский ритейлер выстроил успешный бизнес, расширился и укрепился, то он не будет легко уступать позиции, подчеркнула Яруллина. В таком случае иностранный бренд может выкупить бизнес российского ритейлера, если это совпадает с его стратегией, например если российская сеть развивала формат, схожий с западным брендом. Второй вариант – иностранная компания может договориться об уступке аренды, если российский бизнес не видит дальнейших перспектив и готов передать договор аренды на выгодных условиях. Либо еще можно добиться замены арендатора через ТЦ, если сам ТЦ предпочитает вернуть международный бренд, добавила она. Скорость базового разворачивания международных ритейлеров при благоприятном раскладе может занять три-четыре месяца, а в формате полных коллекций – до девяти месяцев, оценил Войцеховский. Он предположил, что именно фактор площадей может стать узким местом в случае возвращения международных ритейлеров в России. "Безусловно, в процессе ротации и оптимизации пула арендаторов варианты появятся, но не так быстро", – отметил управляющий директор РСТЦ. При этом региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева напомнила, что реальные переговоры о возвращении ушедших брендов еще даже не начинались. НОВЫЕ ИГРОКИ И все же помимо возвращения знакомых марок в Россию также могут прийти и новые зарубежные игроки. Среди возможных новичков Яруллина назвала три бренда из США: марка молодежной одежды Urban Outfitters, косметический бренд Bath & Body Works и ритейлер спортивной одежды L.L.Bean. Кроме них, возможно появление в России британского бренда одежды из масс-маркета Primark и итальянских марок одежды премиум-сегмента Brunello Cucinelli, Etro, Ermenegildo Zegna, добавила она.

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, тц, uniqlo, h&m