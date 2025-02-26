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Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении - 26.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении
Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T03:42+0300
2025-02-26T03:42+0300
общество
бизнес
здоровье
москва
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева "С 1 марта 2025 года меняется порядок оплаты неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни — они больше не будут сгорать при увольнении. То есть если в течение года отгул не был использован, присоединен к отпуску или компенсирован, то взять его как выходной день уже не получится, однако при увольнении работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию в виде разницы между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день", - сказала Голубева. Она уточнила, что этот порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у этого работодателя и действовать только при увольнении. При этом эксперт отметила, что компенсация отгулов при увольнении будет учитываться при расчете НДФЛ и страховых взносов. "В связи с новыми правилами работодателям рекомендуется педантично следить за тем, чтобы сотрудники не копили отгулы за работу в выходной или праздник. В случае, если работник посчитает, что ему недоплатили за неиспользованные дни отдыха, он может обратиться в суд с такими требованиями", - добавила Голубева.
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192
40
192
40
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общество , бизнес, здоровье, москва, ранхигс
Общество , Бизнес, Здоровье, МОСКВА, РАНХиГС
03:42 26.02.2025
 
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении

Эксперт Голубева: отгулы при увольнении будут оплачиваться по новым правилам

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева
"С 1 марта 2025 года меняется порядок оплаты неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни — они больше не будут сгорать при увольнении. То есть если в течение года отгул не был использован, присоединен к отпуску или компенсирован, то взять его как выходной день уже не получится, однако при увольнении работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию в виде разницы между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день", - сказала Голубева.
Она уточнила, что этот порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у этого работодателя и действовать только при увольнении. При этом эксперт отметила, что компенсация отгулов при увольнении будет учитываться при расчете НДФЛ и страховых взносов.
"В связи с новыми правилами работодателям рекомендуется педантично следить за тем, чтобы сотрудники не копили отгулы за работу в выходной или праздник. В случае, если работник посчитает, что ему недоплатили за неиспользованные дни отдыха, он может обратиться в суд с такими требованиями", - добавила Голубева.
 
ОбществоБизнесЗдоровьеМОСКВАРАНХиГС
 
 
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