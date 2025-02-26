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Суд отклонил заявление МТС, обязав прекратить взимание допплаты в Крыму - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Суд отклонил заявление МТС, обязав прекратить взимание допплаты в Крыму
Суд отклонил заявление МТС, обязав прекратить взимание допплаты в Крыму - 26.02.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил заявление МТС, обязав прекратить взимание допплаты в Крыму
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление МТС, просившей признать незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 30 октября | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:30+0300
2025-02-26T17:27+0300
россия
бизнес
крым
мтс
севастополь
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление МТС, просившей признать незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 30 октября 2024 года о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства, прошедшего в среду в закрытом режиме.В свою очередь в МТС РИА Новости заявили, что дождутся получения мотивированного решения суда. "После ознакомления с ним будем принимать решение о дальнейших шагах", - добавили в пресс-службе компании.Представитель МТС на заседании в январе попросил суд приобщить дополнительные документы, касающиеся взаимоотношений с контрагентами и содержащие коммерческую тайну, в связи с чем заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.Представитель ФАС выступил против удовлетворения ходатайства. По его словам, оспариваемые акты ФАС находятся в открытом доступе и необходимости разглашения непосредственно в судебном заседании коммерческой тайны нет. Как сказал юрист ведомства, "несогласие сторон именно в концептуальном подходе – можно или нельзя в Крыму взимать отдельно плату как роуминг", при этом "спора по цифрам… нет". Суд в итоге ходатайство о переходе в закрытое разбирательство удовлетворил.В конце октября ФАС предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже служба сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года. МТС оспорила решение и предписание, поэтому "срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда", сообщили в ФАС.В свою очередь в МТС прокомментировали РИА Новости, что оператор представил документы, подтверждающие существующие расходы, антимонопольному ведомству. Компания объяснила, что в тех регионах России, где у оператора нет собственной инфраструктуры, в том числе на территории Крыма и Севастополя, МТС несет расходы за доступ своих абонентов к инфраструктуре других операторов связи.Ранее, в октябре, аналогичное "Мегафону" предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.
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россия, бизнес, крым, мтс, севастополь
РОССИЯ, Бизнес, КРЫМ, МТС, СЕВАСТОПОЛЬ
16:30 26.02.2025 (обновлено: 17:27 26.02.2025)
 
Суд отклонил заявление МТС, обязав прекратить взимание допплаты в Крыму

Суд поддержал ФАС, обязавшую МТС прекратить взимание допплаты с абонентов в Крыму

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМТС
МТС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление МТС, просившей признать незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 30 октября 2024 года о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства, прошедшего в среду в закрытом режиме.
В свою очередь в МТС РИА Новости заявили, что дождутся получения мотивированного решения суда. "После ознакомления с ним будем принимать решение о дальнейших шагах", - добавили в пресс-службе компании.
Представитель МТС на заседании в январе попросил суд приобщить дополнительные документы, касающиеся взаимоотношений с контрагентами и содержащие коммерческую тайну, в связи с чем заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Представитель ФАС выступил против удовлетворения ходатайства. По его словам, оспариваемые акты ФАС находятся в открытом доступе и необходимости разглашения непосредственно в судебном заседании коммерческой тайны нет. Как сказал юрист ведомства, "несогласие сторон именно в концептуальном подходе – можно или нельзя в Крыму взимать отдельно плату как роуминг", при этом "спора по цифрам… нет". Суд в итоге ходатайство о переходе в закрытое разбирательство удовлетворил.
В конце октября ФАС предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже служба сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года. МТС оспорила решение и предписание, поэтому "срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда", сообщили в ФАС.
В свою очередь в МТС прокомментировали РИА Новости, что оператор представил документы, подтверждающие существующие расходы, антимонопольному ведомству. Компания объяснила, что в тех регионах России, где у оператора нет собственной инфраструктуры, в том числе на территории Крыма и Севастополя, МТС несет расходы за доступ своих абонентов к инфраструктуре других операторов связи.
Ранее, в октябре, аналогичное "Мегафону" предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.
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