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ФТС отметила рост профицита внешней торговли России - 26.02.2025, ПРАЙМ
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ФТС отметила рост профицита внешней торговли России
ФТС отметила рост профицита внешней торговли России - 26.02.2025, ПРАЙМ
ФТС отметила рост профицита внешней торговли России
Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:04+0300
2025-02-26T12:04+0300
экономика
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ. По информации ведомства, внешнеторговый оборот России в январе-декабре 2024 года составил 716,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,9%. В том числе экспорт составил 433,9 миллиарда долларов (рост на 2% в годовом выражении), импорт - 283 миллиарда долларов (снижение на 0,8%). В 2023 году экспорт из России составлял 425,3 миллиарда долларов, импорт - 285,3 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году составило 150,9 миллиарда долларов против 140 миллиардов долларов за тот же период 2023 года, увеличившись на 7,8%.
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фтс, рф
Экономика, ФТС, РФ
12:04 26.02.2025
 
ФТС отметила рост профицита внешней торговли России

ФТС: профицит внешней торговли РФ в 2024 году вырос на 7,8%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ.
По информации ведомства, внешнеторговый оборот России в январе-декабре 2024 года составил 716,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,9%.
В том числе экспорт составил 433,9 миллиарда долларов (рост на 2% в годовом выражении), импорт - 283 миллиарда долларов (снижение на 0,8%).
В 2023 году экспорт из России составлял 425,3 миллиарда долларов, импорт - 285,3 миллиарда.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году составило 150,9 миллиарда долларов против 140 миллиардов долларов за тот же период 2023 года, увеличившись на 7,8%.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
5 февраля, 17:40
 
ЭкономикаФТСРФ
 
 
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