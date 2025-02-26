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ФТС отметила рост профицита внешней торговли России

ФТС отметила рост профицита внешней торговли России - 26.02.2025, ПРАЙМ

ФТС отметила рост профицита внешней торговли России

Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:04+0300

2025-02-26T12:04+0300

2025-02-26T12:04+0300

экономика

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ. По информации ведомства, внешнеторговый оборот России в январе-декабре 2024 года составил 716,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,9%. В том числе экспорт составил 433,9 миллиарда долларов (рост на 2% в годовом выражении), импорт - 283 миллиарда долларов (снижение на 0,8%). В 2023 году экспорт из России составлял 425,3 миллиарда долларов, импорт - 285,3 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году составило 150,9 миллиарда долларов против 140 миллиардов долларов за тот же период 2023 года, увеличившись на 7,8%.

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