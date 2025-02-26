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Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала - 26.02.2025, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

Совет Федерации на заседании в среду заслушает вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с докладом о стратегических направлениях развития образования в России в... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:32+0300

2025-02-26T00:32+0300

2025-02-26T00:32+0300

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду заслушает вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с докладом о стратегических направлениях развития образования в России в условиях современных вызовов. Так, Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Отмечается, что по оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. В рамках правительственного часа с докладом на тему "О стратегических направлениях развития образования в Российской Федерации в условиях современных вызовов" также намерен выступить вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сенаторы также намерены обсудить закон об ограничении дистанционной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования — за исключением случаев, определенных федеральными образовательными стандартами, которые разработает Минздрав. Кроме того, Совфед рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно договору, отношения России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлены против других стран и будут осуществляться в соответствии с принципами устава ООН и другими нормами международного права. Россия и Белоруссия будут рассматривать вооруженное нападение на страну - участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом, отмечается в документе. Договором также устанавливается, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на агрессию с применением против России или Белоруссии ядерного оружия, а также обычного оружия, если агрессия создает угрозу суверенитету или территориальной целостности. В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования. В повестке заседания — поправки в Уголовный кодекс РФ, уточняющие ответственность за умышленное уничтожение имущества, поправки в КоАП РФ в части установления ответственности за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок, закон о предоставлении детям сотрудников ФСИН преимущественного права на поступление в вузы.

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россия, рф, белоруссия, москва, дмитрий чернышенко, владимир путин, совет федерации, федеральное собрание, минздрав