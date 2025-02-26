https://1prime.ru/20250226/sovfed-855274244.html

Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России

Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России

Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки". | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:26+0300

2025-02-26T15:26+0300

2025-02-26T15:26+0300

бизнес

туризм

рф

совфед

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки".Поправки вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ". Документ вводит определения "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".Также предлагается отнести к компетенции органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов железнодорожным транспортом и правил перевозок.Разработка данных норм направлена на устранение пробелов в правовом регулировании железнодорожных перевозок в сфере туризма и формирование единого понимания термина "железнодорожный туристский маршрут".Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20250224/turizm-855200827.html

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бизнес, туризм, рф, совфед, совет федерации