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Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России
Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки". | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T15:26+0300
2025-02-26T15:26+0300
бизнес
туризм
рф
совфед
совет федерации
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки".Поправки вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ". Документ вводит определения "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".Также предлагается отнести к компетенции органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов железнодорожным транспортом и правил перевозок.Разработка данных норм направлена на устранение пробелов в правовом регулировании железнодорожных перевозок в сфере туризма и формирование единого понимания термина "железнодорожный туристский маршрут".Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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бизнес, туризм, рф, совфед, совет федерации
Бизнес, Туризм, РФ, Совфед, Совет Федерации
15:26 26.02.2025
 
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России

Совфед одобрил закон, закрепляющий понятие "туристские железнодорожные перевозки"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки".
Поправки вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ". Документ вводит определения "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".
Также предлагается отнести к компетенции органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов железнодорожным транспортом и правил перевозок.
Разработка данных норм направлена на устранение пробелов в правовом регулировании железнодорожных перевозок в сфере туризма и формирование единого понимания термина "железнодорожный туристский маршрут".
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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