https://1prime.ru/20250226/sovfed-855274244.html
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России
Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки". | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T15:26+0300
2025-02-26T15:26+0300
2025-02-26T15:26+0300
бизнес
туризм
рф
совфед
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки".Поправки вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ". Документ вводит определения "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".Также предлагается отнести к компетенции органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов железнодорожным транспортом и правил перевозок.Разработка данных норм направлена на устранение пробелов в правовом регулировании железнодорожных перевозок в сфере туризма и формирование единого понимания термина "железнодорожный туристский маршрут".Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250224/turizm-855200827.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, рф, совфед, совет федерации
Бизнес, Туризм, РФ, Совфед, Совет Федерации
Совфед одобрил поправки в закон о железнодорожном туризме в России
Совфед одобрил закон, закрепляющий понятие "туристские железнодорожные перевозки"
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в российское законодательство, направленные на законодательное закрепление понятия "туристские железнодорожные перевозки".
Поправки вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ". Документ вводит определения "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".
Также предлагается отнести к компетенции органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов железнодорожным транспортом и правил перевозок.
Разработка данных норм направлена на устранение пробелов в правовом регулировании железнодорожных перевозок в сфере туризма и формирование единого понимания термина "железнодорожный туристский маршрут".
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции