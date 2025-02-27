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Эксперт прогнозирует снижение исков на перевод активов иностранных брокеров - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/broker-855326879.html
Эксперт прогнозирует снижение исков на перевод активов иностранных брокеров
Эксперт прогнозирует снижение исков на перевод активов иностранных брокеров - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт прогнозирует снижение исков на перевод активов иностранных брокеров
Ожидается снижение активности инвесторов, стремящихся через суд перевести свои замороженные активы от зарубежных брокеров в Россию, из-за разъяснений Банка... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:51+0300
2025-02-27T17:51+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ожидается снижение активности инвесторов, стремящихся через суд перевести свои замороженные активы от зарубежных брокеров в Россию, из-за разъяснений Банка России о запрете взыскания активов со счетов типа "С", сообщила РИА Новости Александра Игнатьева, юрист адвокатского бюро NSP.Игнатьева пояснила, что ЦБ РФ своим разъяснением от 12 февраля 2025 года запретил любые взыскания активов со счетов типа "С", независимо от того, являются ли они принудительными или добровольными. Ранее некоторые депозитарии, исполняя судебные решения о переводе активов россиян от иностранных брокеров в российские, считали, что такая процедура не является запрещенным взысканием для счетов типа "С" (согласно указам президента РФ), поскольку не меняет правовой статус сторон.Теперь же, до снятия законодательных ограничений, судебные решения о переводе активов со счетов типа "С" не должны исполняться, говорит Игнатьева. "Вероятно, снизится количество новых исков инвесторов, которые желают перевести свои активы от иностранных брокеров в Россию в судебном порядке", - считает она. Единственной реальной возможностью для инвесторов остается повторный раунд принудительного перевода и конвертации российских ценных бумаг, считает Игнатьева. Она отметила, что эта процедура оказалась эффективной, однако многие россияне, держащие свои российские ценные бумаги за границей, не воспользовались ею до истечения срока ее действия 10 ноября 2022 года.Европейские страны ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, а также в иностранных банках-корреспондентах.В ответ Россия ввела собственные ограничения, зачислив активы иностранных инвесторов из недружественных стран на специальные счета типа "С". Вывод этих активов возможен только по решению специальной правительственной комиссии
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бизнес, россия, рф, нрд, банк россия, euroclear
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, НРД, банк Россия, Euroclear
17:51 27.02.2025
 
Эксперт прогнозирует снижение исков на перевод активов иностранных брокеров

Игнатьева: теперь перевести активы из-за рубежа через суд не получится

© Фото : Unsplash/Eyestetix StudioДоллары, ветер
Доллары, ветер - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© Фото : Unsplash/Eyestetix Studio
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ожидается снижение активности инвесторов, стремящихся через суд перевести свои замороженные активы от зарубежных брокеров в Россию, из-за разъяснений Банка России о запрете взыскания активов со счетов типа "С", сообщила РИА Новости Александра Игнатьева, юрист адвокатского бюро NSP.
Игнатьева пояснила, что ЦБ РФ своим разъяснением от 12 февраля 2025 года запретил любые взыскания активов со счетов типа "С", независимо от того, являются ли они принудительными или добровольными. Ранее некоторые депозитарии, исполняя судебные решения о переводе активов россиян от иностранных брокеров в российские, считали, что такая процедура не является запрещенным взысканием для счетов типа "С" (согласно указам президента РФ), поскольку не меняет правовой статус сторон.
Теперь же, до снятия законодательных ограничений, судебные решения о переводе активов со счетов типа "С" не должны исполняться, говорит Игнатьева. "Вероятно, снизится количество новых исков инвесторов, которые желают перевести свои активы от иностранных брокеров в Россию в судебном порядке", - считает она.
Единственной реальной возможностью для инвесторов остается повторный раунд принудительного перевода и конвертации российских ценных бумаг, считает Игнатьева. Она отметила, что эта процедура оказалась эффективной, однако многие россияне, держащие свои российские ценные бумаги за границей, не воспользовались ею до истечения срока ее действия 10 ноября 2022 года.
Европейские страны ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream, а также в иностранных банках-корреспондентах.
В ответ Россия ввела собственные ограничения, зачислив активы иностранных инвесторов из недружественных стран на специальные счета типа "С". Вывод этих активов возможен только по решению специальной правительственной комиссии
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