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Вице-премьер Сербии ответил на вопрос о национализации NIS

Вице-премьер Сербии ответил на вопрос о национализации NIS - 27.02.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Сербии ответил на вопрос о национализации NIS

Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:28+0300

2025-02-27T15:28+0300

2025-02-27T15:28+0300

сербия

nis

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг. "Я еще раз подчеркну, что мы не станем национализировать эту компанию (NIS - ред.), поскольку мы не народ грабителей и трусов, поэтому мы оставим эту компанию в принадлежности России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ. Он также добавил, что Белград не ввел санкции против Москвы за эти три года и не будет вводить их сейчас, и президент Сербии не поменяет свою политику независимо от того, как будут давить на Сербию. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://1prime.ru/20250226/nis-855281698.html

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сербия, nis