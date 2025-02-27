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Третий по важности энергоноситель переживает бум. И Россия впереди - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Третий по важности энергоноситель переживает бум. И Россия впереди
Третий по важности энергоноситель переживает бум. И Россия впереди - 27.02.2025, ПРАЙМ
Третий по важности энергоноситель переживает бум. И Россия впереди
В 2025 году сфера энергетики претерпевает значительные изменения в связи с пересмотром стратегий крупнейших компаний в ответ на необходимость по снижению... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T05:05+0300
2025-02-27T05:05+0300
мнения аналитиков
уголь
коксующийся уголь
цены на уголь
индия
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. В 2025 году сфера энергетики претерпевает значительные изменения в связи с пересмотром стратегий крупнейших компаний в ответ на необходимость по снижению выбросов углерода и для борьбы с климатическими изменениями. Однако вопреки глобальным усилиям по декарбонизации, угольная и нефтяная промышленности по-прежнему занимают лидирующие позиции в мировой энергетике. После спада, вызванного пандемией 2020 года, прибыльность добычи нефти и газа восстановилась благодаря росту цен на ископаемое топливо, стимулируя крупных игроков сектора.Мировое потребление угля в 2025 году достигло пиковых значений, превысив 164 EJ (эксаджоулей) — на 1,6% больше, чем в 2022 году. Этот рост в семь раз превысил средний темп за предшествующие 10 лет. Китай, оставаясь лидером в угольной отрасли, в 2024 году ввел в эксплуатацию 30,5 ГВт мощностей угольных ТЭС. Импорт в КНР коксующегося угля, поставляемого уже четвертый год подряд из Монголии, вырос на 20% и достиг 122,1 млн тонн. Кроме того, в Китае утвердили проект создания страховочной системы добычи угля к 2027 году, планируя нарастить к 2030 году резервные мощности до 300 млн тонн.Россия усилила свои позиции на мировом рынке угля из-за увеличения экспорта коксующегося угля в Индию. В январе 2025 года поставки российского угля в Индию выросли в пять раз по сравнению с январем 2024 года, достигнув ценового диапазона $120–131 за тонну. В результате на Россию приходится уже 10% индийского импорта угля.В то же время Индия активно наращивает собственную добычу: за последние три года она выросла на 39,2% и достигла 997 млн тонн в 2025 году, а к 2030 году планируется увеличение до 1,4 млрд тонн. Крупнейшая индийско-российская энергетическая сделка на сумму 13 млрд долларов в год укрепила энергетические связи между странами, обеспечив Индии доступ к российской нефти со скидкой, а России — гарантированный рынок сбыта на фоне западных санкций.Возобновляемые источники энергии хоть и набирают популярность, но традиционная энергетика с угольной и нефтегазовой отраслями все еще составляет основу мировой экономики. Нефть критически важна для транспорта, а уголь и природный газ необходимы для промышленности. Китай, США, Россия, Канада и Индия, обладая крупнейшими запасами природных ресурсов, развивают также атомную и гидроэнергетику. Саудовская Аравия, Иран, Индонезия и Нигерия продолжают лидировать в нефтедобыче, а Иран — по запасам газа.Увеличение энергопотребления свидетельствует о расширении промышленного производства, транспорта и домохозяйств, что подчеркивает важность надежного доступа к энергоресурсам. При всей важности инновационных технологий и декарбонизации, уголь и нефть формируют основу мировой энергетики, а энергетический суверенитет по-прежнему определяется гарантированным обеспечением энергии, независимо от экологических параметров.В краткосрочной перспективе отказ от угля и нефти не представляется возможным. Для снижения зависимости от ископаемого топлива требуется стимулировать энергосбережение и развивать возобновляемые источники для устойчивого будущего.Автор - Алексей Пастухов, генеральный директор "ICS Consulting"
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Алексей Пастухов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0f/854211499_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_d352f2e5526869406bade4910646a9ae.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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мнения аналитиков, уголь, коксующийся уголь, цены на уголь, индия
Мнения аналитиков, уголь, коксующийся уголь, цены на уголь, ИНДИЯ
05:05 27.02.2025
 
Третий по важности энергоноситель переживает бум. И Россия впереди

Эксперт Пастухов: Россия усиливает позиции на мировом рынке угля

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Алексей Пастухов, генеральный директор ICS Consulting
Алексей Пастухов
Генеральный директор "ICS Consulting"
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. В 2025 году сфера энергетики претерпевает значительные изменения в связи с пересмотром стратегий крупнейших компаний в ответ на необходимость по снижению выбросов углерода и для борьбы с климатическими изменениями. Однако вопреки глобальным усилиям по декарбонизации, угольная и нефтяная промышленности по-прежнему занимают лидирующие позиции в мировой энергетике. После спада, вызванного пандемией 2020 года, прибыльность добычи нефти и газа восстановилась благодаря росту цен на ископаемое топливо, стимулируя крупных игроков сектора.
Мировое потребление угля в 2025 году достигло пиковых значений, превысив 164 EJ (эксаджоулей) — на 1,6% больше, чем в 2022 году. Этот рост в семь раз превысил средний темп за предшествующие 10 лет. Китай, оставаясь лидером в угольной отрасли, в 2024 году ввел в эксплуатацию 30,5 ГВт мощностей угольных ТЭС. Импорт в КНР коксующегося угля, поставляемого уже четвертый год подряд из Монголии, вырос на 20% и достиг 122,1 млн тонн. Кроме того, в Китае утвердили проект создания страховочной системы добычи угля к 2027 году, планируя нарастить к 2030 году резервные мощности до 300 млн тонн.
Россия усилила свои позиции на мировом рынке угля из-за увеличения экспорта коксующегося угля в Индию. В январе 2025 года поставки российского угля в Индию выросли в пять раз по сравнению с январем 2024 года, достигнув ценового диапазона $120–131 за тонну. В результате на Россию приходится уже 10% индийского импорта угля.
В то же время Индия активно наращивает собственную добычу: за последние три года она выросла на 39,2% и достигла 997 млн тонн в 2025 году, а к 2030 году планируется увеличение до 1,4 млрд тонн. Крупнейшая индийско-российская энергетическая сделка на сумму 13 млрд долларов в год укрепила энергетические связи между странами, обеспечив Индии доступ к российской нефти со скидкой, а России — гарантированный рынок сбыта на фоне западных санкций.
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь
26 сентября 2024, 10:37
Возобновляемые источники энергии хоть и набирают популярность, но традиционная энергетика с угольной и нефтегазовой отраслями все еще составляет основу мировой экономики. Нефть критически важна для транспорта, а уголь и природный газ необходимы для промышленности. Китай, США, Россия, Канада и Индия, обладая крупнейшими запасами природных ресурсов, развивают также атомную и гидроэнергетику. Саудовская Аравия, Иран, Индонезия и Нигерия продолжают лидировать в нефтедобыче, а Иран — по запасам газа.
Увеличение энергопотребления свидетельствует о расширении промышленного производства, транспорта и домохозяйств, что подчеркивает важность надежного доступа к энергоресурсам. При всей важности инновационных технологий и декарбонизации, уголь и нефть формируют основу мировой энергетики, а энергетический суверенитет по-прежнему определяется гарантированным обеспечением энергии, независимо от экологических параметров.
В краткосрочной перспективе отказ от угля и нефти не представляется возможным. Для снижения зависимости от ископаемого топлива требуется стимулировать энергосбережение и развивать возобновляемые источники для устойчивого будущего.
Автор - Алексей Пастухов, генеральный директор "ICS Consulting"

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