Третий по важности энергоноситель переживает бум. И Россия впереди

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. В 2025 году сфера энергетики претерпевает значительные изменения в связи с пересмотром стратегий крупнейших компаний в ответ на необходимость по снижению выбросов углерода и для борьбы с климатическими изменениями. Однако вопреки глобальным усилиям по декарбонизации, угольная и нефтяная промышленности по-прежнему занимают лидирующие позиции в мировой энергетике. После спада, вызванного пандемией 2020 года, прибыльность добычи нефти и газа восстановилась благодаря росту цен на ископаемое топливо, стимулируя крупных игроков сектора.Мировое потребление угля в 2025 году достигло пиковых значений, превысив 164 EJ (эксаджоулей) — на 1,6% больше, чем в 2022 году. Этот рост в семь раз превысил средний темп за предшествующие 10 лет. Китай, оставаясь лидером в угольной отрасли, в 2024 году ввел в эксплуатацию 30,5 ГВт мощностей угольных ТЭС. Импорт в КНР коксующегося угля, поставляемого уже четвертый год подряд из Монголии, вырос на 20% и достиг 122,1 млн тонн. Кроме того, в Китае утвердили проект создания страховочной системы добычи угля к 2027 году, планируя нарастить к 2030 году резервные мощности до 300 млн тонн.Россия усилила свои позиции на мировом рынке угля из-за увеличения экспорта коксующегося угля в Индию. В январе 2025 года поставки российского угля в Индию выросли в пять раз по сравнению с январем 2024 года, достигнув ценового диапазона $120–131 за тонну. В результате на Россию приходится уже 10% индийского импорта угля.В то же время Индия активно наращивает собственную добычу: за последние три года она выросла на 39,2% и достигла 997 млн тонн в 2025 году, а к 2030 году планируется увеличение до 1,4 млрд тонн. Крупнейшая индийско-российская энергетическая сделка на сумму 13 млрд долларов в год укрепила энергетические связи между странами, обеспечив Индии доступ к российской нефти со скидкой, а России — гарантированный рынок сбыта на фоне западных санкций.Возобновляемые источники энергии хоть и набирают популярность, но традиционная энергетика с угольной и нефтегазовой отраслями все еще составляет основу мировой экономики. Нефть критически важна для транспорта, а уголь и природный газ необходимы для промышленности. Китай, США, Россия, Канада и Индия, обладая крупнейшими запасами природных ресурсов, развивают также атомную и гидроэнергетику. Саудовская Аравия, Иран, Индонезия и Нигерия продолжают лидировать в нефтедобыче, а Иран — по запасам газа.Увеличение энергопотребления свидетельствует о расширении промышленного производства, транспорта и домохозяйств, что подчеркивает важность надежного доступа к энергоресурсам. При всей важности инновационных технологий и декарбонизации, уголь и нефть формируют основу мировой энергетики, а энергетический суверенитет по-прежнему определяется гарантированным обеспечением энергии, независимо от экологических параметров.В краткосрочной перспективе отказ от угля и нефти не представляется возможным. Для снижения зависимости от ископаемого топлива требуется стимулировать энергосбережение и развивать возобновляемые источники для устойчивого будущего.Автор - Алексей Пастухов, генеральный директор "ICS Consulting"
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. В 2025 году сфера энергетики претерпевает значительные изменения в связи с пересмотром стратегий крупнейших компаний в ответ на необходимость по снижению выбросов углерода и для борьбы с климатическими изменениями. Однако вопреки глобальным усилиям по декарбонизации, угольная и нефтяная промышленности по-прежнему занимают лидирующие позиции в мировой энергетике. После спада, вызванного пандемией 2020 года, прибыльность добычи нефти и газа восстановилась благодаря росту цен на ископаемое топливо, стимулируя крупных игроков сектора.
Мировое потребление угля в 2025 году достигло пиковых значений, превысив 164 EJ (эксаджоулей) — на 1,6% больше, чем в 2022 году. Этот рост в семь раз превысил средний темп за предшествующие 10 лет. Китай, оставаясь лидером в угольной отрасли, в 2024 году ввел в эксплуатацию 30,5 ГВт мощностей угольных ТЭС. Импорт в КНР коксующегося угля, поставляемого уже четвертый год подряд из Монголии, вырос на 20% и достиг 122,1 млн тонн. Кроме того, в Китае утвердили проект создания страховочной системы добычи угля к 2027 году, планируя нарастить к 2030 году резервные мощности до 300 млн тонн.
Россия усилила свои позиции на мировом рынке угля из-за увеличения экспорта коксующегося угля в Индию. В январе 2025 года поставки российского угля в Индию выросли в пять раз по сравнению с январем 2024 года, достигнув ценового диапазона $120–131 за тонну. В результате на Россию приходится уже 10% индийского импорта угля.
В то же время Индия активно наращивает собственную добычу: за последние три года она выросла на 39,2% и достигла 997 млн тонн в 2025 году, а к 2030 году планируется увеличение до 1,4 млрд тонн. Крупнейшая индийско-российская энергетическая сделка на сумму 13 млрд долларов в год укрепила энергетические связи между странами, обеспечив Индии доступ к российской нефти со скидкой, а России — гарантированный рынок сбыта на фоне западных санкций.
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь
26 сентября 2024, 10:37
Возобновляемые источники энергии хоть и набирают популярность, но традиционная энергетика с угольной и нефтегазовой отраслями все еще составляет основу мировой экономики. Нефть критически важна для транспорта, а уголь и природный газ необходимы для промышленности. Китай, США, Россия, Канада и Индия, обладая крупнейшими запасами природных ресурсов, развивают также атомную и гидроэнергетику. Саудовская Аравия, Иран, Индонезия и Нигерия продолжают лидировать в нефтедобыче, а Иран — по запасам газа.
Увеличение энергопотребления свидетельствует о расширении промышленного производства, транспорта и домохозяйств, что подчеркивает важность надежного доступа к энергоресурсам. При всей важности инновационных технологий и декарбонизации, уголь и нефть формируют основу мировой энергетики, а энергетический суверенитет по-прежнему определяется гарантированным обеспечением энергии, независимо от экологических параметров.
В краткосрочной перспективе отказ от угля и нефти не представляется возможным. Для снижения зависимости от ископаемого топлива требуется стимулировать энергосбережение и развивать возобновляемые источники для устойчивого будущего.
Автор - Алексей Пастухов, генеральный директор "ICS Consulting"
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