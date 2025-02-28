https://1prime.ru/20250228/aktsii-855345030.html

Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg

Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg - 28.02.2025, ПРАЙМ

Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg

Международные инвесторы активно ищут способы обойти антироссийские санкции и приобрести российские активы на фоне переговоров России и США, говорится в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T11:39+0300

2025-02-28T11:39+0300

2025-02-28T12:00+0300

экономика

россия

инвестиции

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Международные инвесторы активно ищут способы обойти антироссийские санкции и приобрести российские активы на фоне переговоров России и США, говорится в материале издания Bloomberg.Согласно изданию, к началу переговоров между Россией и США, акции компаний, оперирующих в России, значительно выросли на мировом рынке. Интерес к российским активам проявляют хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Инвесторы приобретают все, что связано с Россией.Например, акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже выросли на 75%, а акции австрийского банка Raiffeisen и венгерской компании OTP увеличились на 35% и 11% соответственно. Несмотря на это, некоторые эксперты предупреждают инвесторов о чрезмерном оптимизме в отношении сделок в России, указывая на ограничительные меры в западных странах.

https://1prime.ru/20250227/aktsii-855330439.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции