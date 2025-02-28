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Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg
Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg - 28.02.2025, ПРАЙМ
Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg
Международные инвесторы активно ищут способы обойти антироссийские санкции и приобрести российские активы на фоне переговоров России и США, говорится в... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:39+0300
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экономика
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инвестиции
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Международные инвесторы активно ищут способы обойти антироссийские санкции и приобрести российские активы на фоне переговоров России и США, говорится в материале издания Bloomberg.Согласно изданию, к началу переговоров между Россией и США, акции компаний, оперирующих в России, значительно выросли на мировом рынке. Интерес к российским активам проявляют хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Инвесторы приобретают все, что связано с Россией.Например, акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже выросли на 75%, а акции австрийского банка Raiffeisen и венгерской компании OTP увеличились на 35% и 11% соответственно. Несмотря на это, некоторые эксперты предупреждают инвесторов о чрезмерном оптимизме в отношении сделок в России, указывая на ограничительные меры в западных странах.
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россия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, инвестиции
Международные инвесторы начали охоту на российские акции, пишет Bloomberg
Bloomberg: инвесторы охотятся на российские акции после переговоров РФ и США
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Международные инвесторы активно ищут способы обойти антироссийские санкции и приобрести российские активы на фоне переговоров России и США, говорится
в материале издания Bloomberg.
Согласно изданию, к началу переговоров между Россией и США, акции компаний, оперирующих в России, значительно выросли на мировом рынке. Интерес к российским активам проявляют хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. Инвесторы приобретают все, что связано с Россией.
Например, акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже выросли на 75%, а акции австрийского банка Raiffeisen и венгерской компании OTP увеличились на 35% и 11% соответственно. Несмотря на это, некоторые эксперты предупреждают инвесторов о чрезмерном оптимизме в отношении сделок в России, указывая на ограничительные меры в западных странах.
Российский рынок акций усилил снижение