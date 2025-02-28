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Российский рынок акций продолжает значительно снижаться

Российский рынок акций продолжает значительно снижаться - 28.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает значительно снижаться

Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться в основную сессию пятницы, следует из данных Московской биржи. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T12:54+0300

2025-02-28T12:54+0300

2025-02-28T12:54+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться в основную сессию пятницы, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.45 мск падал на 2,17%, до 3162,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,45%, до 1206,61 пункта. Утренняя сессия пятницы также сопровождалась ощутимым падением. В частности, дешевеют бумаги "Селигдара" (-2,9%), АФК "Система" (-2,3%), "Самолета" (-2%), НЛМК (-1,9%), ЮГК (-1,8%). Растут бумаги "Хэдхантера" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), "Алросы" (+0,9%), "Татнефти" (+1,1%). Причины снижения российского рынка акций прежние: о каком-то санкционном послаблении говорить рано, более того, США продлили на год введенные антироссийские санкции, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рост инфляции откладывает и начало монетарного послабления. Теперь нужно надеяться, чтобы в марте Банк России хотя бы не повысил ключевую ставку...С другой стороны, среди инвесторов присутствует определенная доля эйфории, ожидания, что худшее уже пройдено. Поэтому сильных дальнейших распродаж не ждем", - сказал он. В пятницу существенного улучшения настроений на рынке не ожидается из-за высоких новостных рисков, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Однако, учитывая сильное понижательное движение последних дней, надеемся на снижение волатильности", - добавил эксперт.

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рынки, акции, торги, сша, мосбиржа, афк система, нлмк