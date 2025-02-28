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Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит
Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит - 28.02.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются вслед за негативной динамикой бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T07:57+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются вслед за негативной динамикой бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88%, до 3 358,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2 057,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,29%, до 23 175,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,77%, до 2 549,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, до 8 169,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,95%, до 37 131,5 пункта.
Рынки обратили внимание на закрытие бирж США по итогам четверга в минусе. Так, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, опустился на 2,78%, Dow Jones - на 1,59%, S&P 500 - на 0,45%.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Дополнительные пошлины в 10% на импорт из Китая разочаровывают, так как это вызывает неопределенность и усиливает риск, что это станет образцом, прокомментировал агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). Рынки уже устали обсуждать пошлины и инвесторы вынуждены выполнить переоценку, добавил он.
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рынки, торги, акции, сша, мексика, канада, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынки, Торги, Акции, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит
Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются вслед за негативной динамикой бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88%, до 3 358,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2 057,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,29%, до 23 175,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,77%, до 2 549,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, до 8 169,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,95%, до 37 131,5 пункта.
Рынки обратили внимание на закрытие бирж США по итогам четверга в минусе. Так, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, опустился на 2,78%, Dow Jones - на 1,59%, S&P 500 - на 0,45%.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Дополнительные пошлины в 10% на импорт из Китая разочаровывают, так как это вызывает неопределенность и усиливает риск, что это станет образцом, прокомментировал агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). Рынки уже устали обсуждать пошлины и инвесторы вынуждены выполнить переоценку, добавил он.