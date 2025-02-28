https://1prime.ru/20250228/birzha-855337520.html

Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит

Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит - 28.02.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются вслед за негативной динамикой бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T07:57+0300

2025-02-28T07:57+0300

2025-02-28T07:57+0300

рынки

торги

акции

сша

мексика

канада

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855337520.jpg?1740718623

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются вслед за негативной динамикой бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88%, до 3 358,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,62%, до 2 057,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,29%, до 23 175,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,77%, до 2 549,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, до 8 169,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,95%, до 37 131,5 пункта. Рынки обратили внимание на закрытие бирж США по итогам четверга в минусе. Так, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, опустился на 2,78%, Dow Jones - на 1,59%, S&P 500 - на 0,45%. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, как планировалось, против Китая будет введена дополнительная пошлина в 10%. Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также составлял 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Дополнительные пошлины в 10% на импорт из Китая разочаровывают, так как это вызывает неопределенность и усиливает риск, что это станет образцом, прокомментировал агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). Рынки уже устали обсуждать пошлины и инвесторы вынуждены выполнить переоценку, добавил он.

сша

мексика

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, сша, мексика, канада, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite