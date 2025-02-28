https://1prime.ru/20250228/indeks-855348590.html

Фондовые индексы АТР закрылись падением

Фондовые индексы АТР закрылись падением - 28.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись падением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись падением в пределах 3,4% на фоне опасений по поводу торговли и снижения бирж | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:04+0300

2025-02-28T13:04+0300

2025-02-28T13:04+0300

экономика

рынки

торги

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/62/841356275_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_07f165cb2abde94a5cade452c11590f1.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись падением в пределах 3,4% на фоне опасений по поводу торговли и снижения бирж США, инвесторы обратили внимание и на макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,98%, до 3 320,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,18%, до 2 025,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,28%, до 22 941,32 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 3,39%, до 2 532,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,16%, до 8 172,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,9%, до 37 152,5 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая. Инвесторы опасаются, что такие меры могут повлиять на экономику КНР. Также сдержала склонность трейдеров Азии к риску негативная динамика фондовых рынков США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 2,78%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, промышленное производство Японии, по предварительной оценке, в январе сократилось на 1,1% в месячном выражении, ожидалось уменьшение на 1%; в годовом выражении показатель вырос на 2,6% при прогнозе снижения на 1,2%. Розничные продажи в Японии в январе выросли на 3,9% год к году при прогнозе увеличения на 4%, в месячном выражении был зафиксирован рост на 0,5%.

https://1prime.ru/20250227/indeks-855291389.html

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite, индексы