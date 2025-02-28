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Фондовые индексы АТР закрылись падением
Фондовые индексы АТР закрылись падением - 28.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись падением
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись падением в пределах 3,4% на фоне опасений по поводу торговли и снижения бирж | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:04+0300
2025-02-28T13:04+0300
2025-02-28T13:04+0300
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рынки
торги
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись падением в пределах 3,4% на фоне опасений по поводу торговли и снижения бирж США, инвесторы обратили внимание и на макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,98%, до 3 320,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,18%, до 2 025,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,28%, до 22 941,32 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 3,39%, до 2 532,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,16%, до 8 172,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,9%, до 37 152,5 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая. Инвесторы опасаются, что такие меры могут повлиять на экономику КНР. Также сдержала склонность трейдеров Азии к риску негативная динамика фондовых рынков США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 2,78%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, промышленное производство Японии, по предварительной оценке, в январе сократилось на 1,1% в месячном выражении, ожидалось уменьшение на 1%; в годовом выражении показатель вырос на 2,6% при прогнозе снижения на 1,2%. Розничные продажи в Японии в январе выросли на 3,9% год к году при прогнозе увеличения на 4%, в месячном выражении был зафиксирован рост на 0,5%.
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рынки, торги, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite, индексы
Экономика, Рынки, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite, Индексы
Фондовые индексы АТР закрылись падением
Фондовые индексы АТР упали в пределах 3,4% на фоне торговых рисков
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись падением в пределах 3,4% на фоне опасений по поводу торговли и снижения бирж США, инвесторы обратили внимание и на макростатистику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,98%, до 3 320,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,18%, до 2 025,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,28%, до 22 941,32 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 3,39%, до 2 532,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,16%, до 8 172,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,9%, до 37 152,5 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая. Инвесторы опасаются, что такие меры могут повлиять на экономику КНР.
Также сдержала склонность трейдеров Азии к риску негативная динамика фондовых рынков США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 2,78%.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, промышленное производство Японии, по предварительной оценке, в январе сократилось на 1,1% в месячном выражении, ожидалось уменьшение на 1%; в годовом выражении показатель вырос на 2,6% при прогнозе снижения на 1,2%. Розничные продажи в Японии в январе выросли на 3,9% год к году при прогнозе увеличения на 4%, в месячном выражении был зафиксирован рост на 0,5%.
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются