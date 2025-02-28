Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250228/indiya-855350114.html
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России - 28.02.2025, ПРАЙМ
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России
Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:29+0300
2025-02-28T13:29+0300
россия
индия
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/98/842339806_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_22e7e200550a287939eab54367af1053.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации, заявил в пятницу на саммите "Движение" управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов. По его словам, средняя стоимость привоза мигранта в Россию составляет примерно 2,5 тысячи долларов. "Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться", - сказал Лапшинов. Так, экономика Узбекистана растет, привлекательность российского рынка для его граждан снижается. Кроме того, в стране развивается строительство, она сама нуждается в работниках и даже начинает привлекать на стройки граждан Индии. С привлечением жителей Таджикистана имеются определенные сложности, связанные с проверками со стороны силовых структур. В Киргизии также строительный бум, туда тоже начинают привлекать граждан Индии. В случае с вьетнамцами привоз рабочих затрудняет дорогая релокация. Шри-ланкийцы, задействованные больше на швейных производствах, предъявляют высокие требования по зарплате и в то же время имеют сложности с изучением русского языка. В Мьянме нестабильная внутренняя ситуация и множество мужчин мобилизованы. "В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно", - констатировал Лапшинов. Он уточнил, что для граждан Индии, в том числе проживающих в небольших городах, работа в других странах является хорошей возможностью заработать. В то же время проверка прибывающих сравнительно проста, а логистические механизмы достаточно налажены. Лапшинов добавил, что сегодня в России может работать около 110 тысяч граждан Индии, в основном на швейных производствах, и их количество будет расти, в том числе в стройотрасли.
https://1prime.ru/20250225/platezhi-855238776.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/98/842339806_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_5e95ec85b9d56167d1499f9eb2966e88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, строительство
РОССИЯ, ИНДИЯ, строительство
13:29 28.02.2025
 
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России

Intrud: Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России

© Фото : Unsplash/Aditya RajЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Unsplash/Aditya Raj
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации, заявил в пятницу на саммите "Движение" управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов.
По его словам, средняя стоимость привоза мигранта в Россию составляет примерно 2,5 тысячи долларов.
"Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться", - сказал Лапшинов.
Так, экономика Узбекистана растет, привлекательность российского рынка для его граждан снижается. Кроме того, в стране развивается строительство, она сама нуждается в работниках и даже начинает привлекать на стройки граждан Индии. С привлечением жителей Таджикистана имеются определенные сложности, связанные с проверками со стороны силовых структур. В Киргизии также строительный бум, туда тоже начинают привлекать граждан Индии. В случае с вьетнамцами привоз рабочих затрудняет дорогая релокация. Шри-ланкийцы, задействованные больше на швейных производствах, предъявляют высокие требования по зарплате и в то же время имеют сложности с изучением русского языка. В Мьянме нестабильная внутренняя ситуация и множество мужчин мобилизованы.
"В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно", - констатировал Лапшинов.
Он уточнил, что для граждан Индии, в том числе проживающих в небольших городах, работа в других странах является хорошей возможностью заработать. В то же время проверка прибывающих сравнительно проста, а логистические механизмы достаточно налажены.
Лапшинов добавил, что сегодня в России может работать около 110 тысяч граждан Индии, в основном на швейных производствах, и их количество будет расти, в том числе в стройотрасли.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред
25 февраля, 14:24
 
РОССИЯИНДИЯстроительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала