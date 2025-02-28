https://1prime.ru/20250228/indiya-855350114.html
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России - 28.02.2025, ПРАЙМ
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России
Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:29+0300
2025-02-28T13:29+0300
2025-02-28T13:29+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации, заявил в пятницу на саммите "Движение" управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов. По его словам, средняя стоимость привоза мигранта в Россию составляет примерно 2,5 тысячи долларов. "Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться", - сказал Лапшинов. Так, экономика Узбекистана растет, привлекательность российского рынка для его граждан снижается. Кроме того, в стране развивается строительство, она сама нуждается в работниках и даже начинает привлекать на стройки граждан Индии. С привлечением жителей Таджикистана имеются определенные сложности, связанные с проверками со стороны силовых структур. В Киргизии также строительный бум, туда тоже начинают привлекать граждан Индии. В случае с вьетнамцами привоз рабочих затрудняет дорогая релокация. Шри-ланкийцы, задействованные больше на швейных производствах, предъявляют высокие требования по зарплате и в то же время имеют сложности с изучением русского языка. В Мьянме нестабильная внутренняя ситуация и множество мужчин мобилизованы. "В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно", - констатировал Лапшинов. Он уточнил, что для граждан Индии, в том числе проживающих в небольших городах, работа в других странах является хорошей возможностью заработать. В то же время проверка прибывающих сравнительно проста, а логистические механизмы достаточно налажены. Лапшинов добавил, что сегодня в России может работать около 110 тысяч граждан Индии, в основном на швейных производствах, и их количество будет расти, в том числе в стройотрасли.
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россия, индия, строительство
РОССИЯ, ИНДИЯ, строительство
Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России
Intrud: Индия может стать главным поставщиком рабочих на стройки России
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, как из-за их большого количества, так и удобной релокации, заявил в пятницу на саммите "Движение" управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов.
По его словам, средняя стоимость привоза мигранта в Россию составляет примерно 2,5 тысячи долларов.
"Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться", - сказал Лапшинов.
Так, экономика Узбекистана растет, привлекательность российского рынка для его граждан снижается. Кроме того, в стране развивается строительство, она сама нуждается в работниках и даже начинает привлекать на стройки граждан Индии. С привлечением жителей Таджикистана имеются определенные сложности, связанные с проверками со стороны силовых структур. В Киргизии также строительный бум, туда тоже начинают привлекать граждан Индии. В случае с вьетнамцами привоз рабочих затрудняет дорогая релокация. Шри-ланкийцы, задействованные больше на швейных производствах, предъявляют высокие требования по зарплате и в то же время имеют сложности с изучением русского языка. В Мьянме нестабильная внутренняя ситуация и множество мужчин мобилизованы.
"В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно", - констатировал Лапшинов.
Он уточнил, что для граждан Индии, в том числе проживающих в небольших городах, работа в других странах является хорошей возможностью заработать. В то же время проверка прибывающих сравнительно проста, а логистические механизмы достаточно налажены.
Лапшинов добавил, что сегодня в России может работать около 110 тысяч граждан Индии, в основном на швейных производствах, и их количество будет расти, в том числе в стройотрасли.
Вопрос платежей между Россией и Индией сейчас решен, сообщил торгпред