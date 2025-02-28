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Минфин оценит целесообразность налоговых изменений в рамках реформы ОЭСР - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250228/minfin-855350985.html
Минфин оценит целесообразность налоговых изменений в рамках реформы ОЭСР
Минфин оценит целесообразность налоговых изменений в рамках реформы ОЭСР - 28.02.2025, ПРАЙМ
Минфин оценит целесообразность налоговых изменений в рамках реформы ОЭСР
Минфин РФ изучает целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) глобального... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:04+0300
2025-02-28T14:04+0300
экономика
россия
минфин
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АНОСИНО (Московская область), 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ изучает целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) глобального минимального налога на прибыль, в апреле 2025 года после анализа деклараций, которые представят "дочки" групп международных компаний в РФ, оценит эффективную налоговую ставку, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Глобальный минимальный налог вводится в рамках второй части налоговой реформы ОЭСР - Pillar-2. Она предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль для международных холдингов в 15%, чтобы предотвратить различные офшорные схемы. Если окажется, что компания платит налог на прибыль меньше 15% в стране своей регистрации, ей могут доначислить разницу в стране, где она продает свои товары или услуги. Под эти правила подпадают международные холдинги с годовой выручкой более 750 миллионов евро. Среди них могут оказаться и российские компании, которые пользуются льготами по налогу на прибыль. "Мы изучаем. Как вы знаете, первый раз будет срок уплаты за 2024 год, следовательно, мы сейчас 2025 год смотрим, будем запрашивать информацию у компаний. После представления деклараций по налогу на прибыль в конце марта, думаю, где-то в апреле сформируем соответствующий запрос", - сказал Сазанов в кулуарах ежегодной встречи Ассоциации банков России с руководством ЦБ. Как он пояснил, Минфин должен оценить эффективную налоговую ставку "дочек" групп международных компаний, которые работают в России. "Если их эффективная ставка налога на прибыль ниже 15%, а их материнская компания находится в юрисдикции, которая ввела Pillar-2, то, соответственно, с этой российской налоговой базы до 15% с высокой долей вероятности будет взят налог", - пояснил замминистра. "Соответственно, мы хотим, чтобы нам подтвердили или опровергли нашу гипотезу, что с российской налоговой базы в иностранной юрисдикции будет взят налог. По итогам 2024 года. Поэтому мы ждем, когда представят декларации, у нас есть перечень компаний, которые являются "дочками" иностранных групп компаний. Будем по ним делать оценку эффективной ставки налога на прибыль", - сказал Сазанов.
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россия, минфин, оэср
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ОЭСР
14:04 28.02.2025
 
Минфин оценит целесообразность налоговых изменений в рамках реформы ОЭСР

Минфин в апреле оценит целесообразность налоговых изменений в рамках реформы ОЭСР

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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АНОСИНО (Московская область), 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ изучает целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) глобального минимального налога на прибыль, в апреле 2025 года после анализа деклараций, которые представят "дочки" групп международных компаний в РФ, оценит эффективную налоговую ставку, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Глобальный минимальный налог вводится в рамках второй части налоговой реформы ОЭСР - Pillar-2. Она предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль для международных холдингов в 15%, чтобы предотвратить различные офшорные схемы. Если окажется, что компания платит налог на прибыль меньше 15% в стране своей регистрации, ей могут доначислить разницу в стране, где она продает свои товары или услуги. Под эти правила подпадают международные холдинги с годовой выручкой более 750 миллионов евро. Среди них могут оказаться и российские компании, которые пользуются льготами по налогу на прибыль.
"Мы изучаем. Как вы знаете, первый раз будет срок уплаты за 2024 год, следовательно, мы сейчас 2025 год смотрим, будем запрашивать информацию у компаний. После представления деклараций по налогу на прибыль в конце марта, думаю, где-то в апреле сформируем соответствующий запрос", - сказал Сазанов в кулуарах ежегодной встречи Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
Как он пояснил, Минфин должен оценить эффективную налоговую ставку "дочек" групп международных компаний, которые работают в России. "Если их эффективная ставка налога на прибыль ниже 15%, а их материнская компания находится в юрисдикции, которая ввела Pillar-2, то, соответственно, с этой российской налоговой базы до 15% с высокой долей вероятности будет взят налог", - пояснил замминистра.
"Соответственно, мы хотим, чтобы нам подтвердили или опровергли нашу гипотезу, что с российской налоговой базы в иностранной юрисдикции будет взят налог. По итогам 2024 года. Поэтому мы ждем, когда представят декларации, у нас есть перечень компаний, которые являются "дочками" иностранных групп компаний. Будем по ним делать оценку эффективной ставки налога на прибыль", - сказал Сазанов.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
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