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ЦБ отметил снижение объема прибыли МФО
ЦБ отметил снижение объема прибыли МФО - 28.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение объема прибыли МФО
Совокупный объем прибыли микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2024 года составил 52 миллиарда рублей, что на 8,4% ниже, чем годом ранее, сообщает Банк... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:07+0300
2025-02-28T14:07+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Совокупный объем прибыли микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2024 года составил 52 миллиарда рублей, что на 8,4% ниже, чем годом ранее, сообщает Банк России. "Совокупный объем прибыли МФО по итогам 2024 года составил 52 миллиарда рублей (на 8,4% ниже, чем годом ранее), а количество прибыльных компаний снизилось на 14%", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за 2024 год". Отмечается, что прибыль на рынке МФО распределялась неравномерно: крупные и цифровые компании чаще оказывались прибыльными. Среди небольших компаний с портфелем до 10 миллионов рублей прибыль в четвертом квартале 2024 года получили менее половины, в то время как среди крупных МФО с портфелем более 1 миллиарда рублей прибыль показали более 80% компаний. "Портфель привлеченных средств вырос за 2024 год вдвое и составил 293 миллиарда рублей. В структуре совокупной задолженности МФО преобладали средства юридических лиц (41%) и банковские кредиты (40%)", - также сообщается в обзоре. При этом в 2024 году МФО активно пользовались альтернативными источниками привлечения средств: на 58% увеличился портфель выпущенных ими облигаций. По состоянию на конец 2024 года на рынке МФО присутствуют 13 эмитентов с 56 выпусками облигаций.
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мфо, финансы, банки
Банк России, МФО, Финансы, Банки
ЦБ отметил снижение объема прибыли МФО
ЦБ: объем прибыли МФО по итогам 2024 года снизился на 8,4%
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Совокупный объем прибыли микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2024 года составил 52 миллиарда рублей, что на 8,4% ниже, чем годом ранее, сообщает Банк России.
"Совокупный объем прибыли МФО по итогам 2024 года составил 52 миллиарда рублей (на 8,4% ниже, чем годом ранее), а количество прибыльных компаний снизилось на 14%", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за 2024 год".
Отмечается, что прибыль на рынке МФО распределялась неравномерно: крупные и цифровые компании чаще оказывались прибыльными. Среди небольших компаний с портфелем до 10 миллионов рублей прибыль в четвертом квартале 2024 года получили менее половины, в то время как среди крупных МФО с портфелем более 1 миллиарда рублей прибыль показали более 80% компаний.
"Портфель привлеченных средств вырос за 2024 год вдвое и составил 293 миллиарда рублей. В структуре совокупной задолженности МФО преобладали средства юридических лиц (41%) и банковские кредиты (40%)", - также сообщается в обзоре.
При этом в 2024 году МФО активно пользовались альтернативными источниками привлечения средств: на 58% увеличился портфель выпущенных ими облигаций. По состоянию на конец 2024 года на рынке МФО присутствуют 13 эмитентов с 56 выпусками облигаций.
ЦБ ожидает структурных изменений на рынке МФО