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Ноздрев прокомментировал последний пакет антироссийских санкций Японии

Ноздрев прокомментировал последний пакет антироссийских санкций Японии - 01.03.2025, ПРАЙМ

Ноздрев прокомментировал последний пакет антироссийских санкций Японии

Последний пакет антироссийских санкций Японии носил демонстративный характер, Токио не отходит от деструктивных подходов в отношениях с Москвой, заявил РИА... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T05:47+0300

2025-03-01T05:47+0300

2025-03-01T05:47+0300

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ТОКИО, 1 мар – ПРАЙМ. Последний пакет антироссийских санкций Японии носил демонстративный характер, Токио не отходит от деструктивных подходов в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в связи с отмечаемым в этом году 100-летием установления дипломатических отношений между Японией и СССР. "Пока мы не наблюдаем каких-либо признаков отхода Токио от деструктивных подходов. Последний, 25-й по счёту, пакет нелегитимных санкций против России был принят японскими властями 10 января этого года – вскоре после прощального визита сюда тогдашнего госсекретаря Энтони Блинкена и за 10 дней до старта новой администрации Дональда Трампа. То есть сделано это было демонстративно", - подчеркнул глава дипмиссии. Причина этого, по мнению дипломата, кроется в том, что политические элиты Японии, "в том числе несколько ключевых фигур в нынешнем кабинете", увязали свою карьеру с курсом прежней администрации Белого дома во главе с Джоном Байденом, направленным на нанесение ущерба экономике и безопасности России. Определенные признаки изменения курса США в отношении России и Украины пока на политике Японии не отразились. "Токио продолжает оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму. Недавний тому пример – очередная передача Украине военной техники, на которую Япония решилась, несмотря на наши неоднократные предупреждение о том, что любые поставки вооружений ВСУ - откуда бы они не осуществлялись - рассматриваются нами как враждебный акт", - сказал посол Ноздрев. Таким образом, российская дипломатическая миссия исходит из того, что "без отказа японского политистеблишмента от недружественной линии в отношении России не на словах, а на деле, о возвращении к полноформатной двусторонней работе не может быть и речи". Советский Союз и Япония 20 января 1925 года подписали совместную конвенцию об основных принципах взаимоотношений. Эта дата считается началом установления дипломатических отношений между СССР и Японией. С февраля того же года была начата работа полномочного представительства Советского Союза в Японии.

япония

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россия, мировая экономика, япония, токио, украина, энтони блинкен, дональд трамп, всу