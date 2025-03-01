https://1prime.ru/20250301/ssha-855371370.html

США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения

США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения - 01.03.2025, ПРАЙМ

США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения

США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, в частности не исключили имена ряда руководителей движения... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T04:29+0300

2025-03-01T04:29+0300

2025-03-01T04:29+0300

мировая экономика

энергетика

экономика

сша

афганистан

катар

оон

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855371370.jpg?1740792556

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, в частности не исключили имена ряда руководителей движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из санкционных списков, заявил пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Забиулла Моджахед по случаю пятой годовщины подписания этого основополагающего документа в столице Катара. "В соглашении были определенные положения, которые США должны были выполнить, но они до сих пор их не выполнили. Эти положения включают в себя исключение имен из санкционных списков и принятие мер по взаимодействию с Афганистаном. Афганистан желает их скорейшего выполнения", - заявил Моджахед. По мнению пресс-секретаря, правительство ИЭА придерживается буква и дух Дохийского соглашения. "С другой стороны, Исламский эмират придерживается общего содержания соглашения, и пока что мы не видим никаких проблем в этом отношении с нашей стороны", - цитирует слова чиновника новостной портал Tolo news. Дохийское соглашение - мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в столице Катара между США и афганским движением "Талибан" о восстановлении мира в Афганистане, предусматривавший вывод в течение 14 месяцев войск США и НАТО из Афганистана, запрет деятельности террористической организации "Аль-Каида" на подконтрольных талибам территориях, установление постоянного режима прекращения огня, а также начало внутриафганских переговоров. Со стороны талибов в заключении соглашения участвовала делегация Исламского эмирата во главе с нынешним вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, бывшим специальным представителем США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом, а также нынешним заместителем министра иностранных дел ИЭА Мохаммадом Аббасом Станекзаем. Подписанию документа предшествовали восемнадцать месяцев переговоров. Результатом переговорного процесса в Дохе стали вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, падение республиканского правительства, сопровождавшееся бегством его функционеров за рубеж, и практически бескровный переход власти в Кабуле Исламскому эмирату, взявшему в скором времени под свой контроль всю страну.

сша

афганистан

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, афганистан, катар, оон, нато