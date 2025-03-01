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Крупные экономики мира отказываются от выпуска национальных денег в стране
Крупные экономики мира отказываются от выпуска национальных денег в стране - 01.03.2025, ПРАЙМ
Крупные экономики мира отказываются от выпуска национальных денег в стране
Финляндия на этой неделе прекращает работу национального монетного двора, тем самым продолжив тренд, который наблюдается по всему миру: уже несколько... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T08:14+0300
2025-03-01T08:14+0300
2025-03-01T08:14+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Финляндия на этой неделе прекращает работу национального монетного двора, тем самым продолжив тренд, который наблюдается по всему миру: уже несколько представителей крупнейших экономик приняли решение либо полностью отказаться от выпуска своих денег внутри страны, отдав процесс на аутсорс зарубежным игрокам, либо каким-то иным образом существенно сократили работу своих монетных дворов, показал анализ РИА Новости. О закрытии финского монетного двора стало известно в августе прошлого года. Как пояснял тогда генеральный директор предприятия Йонне Ханкимаа, такое решение принято на фоне снижения роли наличных денежных средств в повседневной жизни страны. Скандинавское государство стало не первым среди заметных мировых экономик, кто ограничил работу национального монетного двора - Бельгия еще в 2018 году решила кардинальным образом сократить его деятельность. Власти продали всё предназначенное для чеканки монет оборудование, сохранив в структуре организации лишь пробирную палату, лаборатории и некоторые другие подразделения. Другие страны трансформируют работу национальных монетных дворов с большей осторожностью и по более тривиальным причинам - дешевизна изготовления платежных инструментов за рубежом. Так, например, Аргентина в прошлом году начала импортировать купюры 1000 и 2000 песо из Китая. Отдать часть производства денег на аутсорс в прошлом году решился и Королевский монетный двор Великобритании: заготовки для изготовления монет он теперь импортирует, вместо того, чтобы производить их, на фоне чего решил сократить штат сотрудников.
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финансы, мировая экономика, бельгия, аргентина, китай, монеты, валюта
Экономика, Финансы, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, АРГЕНТИНА, КИТАЙ, монеты, валюта
Крупные экономики мира отказываются от выпуска национальных денег в стране
Крупнейшие экономики отказываются от выпуска своих денег внутри страны
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Финляндия на этой неделе прекращает работу национального монетного двора, тем самым продолжив тренд, который наблюдается по всему миру: уже несколько представителей крупнейших экономик приняли решение либо полностью отказаться от выпуска своих денег внутри страны, отдав процесс на аутсорс зарубежным игрокам, либо каким-то иным образом существенно сократили работу своих монетных дворов, показал анализ РИА Новости.
О закрытии финского монетного двора стало известно в августе прошлого года. Как пояснял тогда генеральный директор предприятия Йонне Ханкимаа, такое решение принято на фоне снижения роли наличных денежных средств в повседневной жизни страны.
Скандинавское государство стало не первым среди заметных мировых экономик, кто ограничил работу национального монетного двора - Бельгия еще в 2018 году решила кардинальным образом сократить его деятельность. Власти продали всё предназначенное для чеканки монет оборудование, сохранив в структуре организации лишь пробирную палату, лаборатории и некоторые другие подразделения.
Другие страны трансформируют работу национальных монетных дворов с большей осторожностью и по более тривиальным причинам - дешевизна изготовления платежных инструментов за рубежом. Так, например, Аргентина в прошлом году начала импортировать купюры 1000 и 2000 песо из Китая.
Отдать часть производства денег на аутсорс в прошлом году решился и Королевский монетный двор Великобритании: заготовки для изготовления монет он теперь импортирует, вместо того, чтобы производить их, на фоне чего решил сократить штат сотрудников.
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