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Эксперт назвал перспективы экспорта российского СПГ Индонезии - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал перспективы экспорта российского СПГ Индонезии
Эксперт назвал перспективы экспорта российского СПГ Индонезии - 02.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал перспективы экспорта российского СПГ Индонезии
Индонезия может стать перспективным направлением для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, особенно после снятия санкций США с проекта "Арктик... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T08:35+0300
2025-03-02T08:35+0300
энергетика
россия
индонезия
газ
новатэк
ес
спг
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индонезия может стать перспективным направлением для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, особенно после снятия санкций США с проекта "Арктик СПГ 2", которое возможно во второй половине десятилетия, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Безусловно, Индонезия - перспективное направление экспорта... Потенциал спроса на российский СПГ значительный на внешних рынках, в том числе развивающихся странах", - ответил он на вопрос о потенциале развития поставок российского СПГ в азиатскую страну. Однако санкции - это ключевой барьер, который, по крайней мере на короткой дистанции, будет мешать наращиванию экспорта СПГ из России, подчеркнул Родионов. При этом прогнозы эксперта на более длинной дистанции оптимистичнее. "Я думаю, что во второй половине десятилетия американские санкции как минимум в отношении СПГ-отрасли будут сняты. Это разблокирует проект "Арктик СПГ 2", который был в значительной мере построен, но отгрузки с которого "Новатэк" пока не может осуществлять из-за санкций", - пояснил собеседник агентства. В целом эксперт видит серьезный потенциал для роста спроса на газ в Индонезии. Это связано с целями страны заменить уголь в структуре генерации на более чистый источник энергии. По его словам, потребление электроэнергии в Индонезии в период до 2060 года будет расти в среднем на 3,8% в год. Так, пик потребления угля в Индонезии наступит не раньше 2037 года - в силу того, что темпы роста электропотребления будут опережать темпы ввода мощностей ВИЭ. Соответственно, чтобы снизить зависимость от угля, Индонезия будет частично переходить на газ, пояснил Родионов. Кроме того, по его словам, доступность СПГ на мировом рынке в ближайшие годы будет расти. Только в Северной Америке (включая Канаду и Мексику) в период с 2024 по 2028 год установленная мощность заводов по сжижению газа увеличится более чем вдвое - с 320 миллионов кубометров в сутки до 680 миллионов кубометров. Для сравнения: импорт СПГ в ЕС в прошлом году составил чуть менее 800 миллионов кубометров в сутки.
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россия, индонезия, газ, новатэк, ес, спг
Энергетика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Газ, Новатэк, ЕС, СПГ
08:35 02.03.2025
 
Эксперт назвал перспективы экспорта российского СПГ Индонезии

Эксперт Родионов: Индонезия имеет хорошие перспективы для экспорта СПГ из России

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индонезия может стать перспективным направлением для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, особенно после снятия санкций США с проекта "Арктик СПГ 2", которое возможно во второй половине десятилетия, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Безусловно, Индонезия - перспективное направление экспорта... Потенциал спроса на российский СПГ значительный на внешних рынках, в том числе развивающихся странах", - ответил он на вопрос о потенциале развития поставок российского СПГ в азиатскую страну.
Однако санкции - это ключевой барьер, который, по крайней мере на короткой дистанции, будет мешать наращиванию экспорта СПГ из России, подчеркнул Родионов.
При этом прогнозы эксперта на более длинной дистанции оптимистичнее. "Я думаю, что во второй половине десятилетия американские санкции как минимум в отношении СПГ-отрасли будут сняты. Это разблокирует проект "Арктик СПГ 2", который был в значительной мере построен, но отгрузки с которого "Новатэк" пока не может осуществлять из-за санкций", - пояснил собеседник агентства.
В целом эксперт видит серьезный потенциал для роста спроса на газ в Индонезии. Это связано с целями страны заменить уголь в структуре генерации на более чистый источник энергии. По его словам, потребление электроэнергии в Индонезии в период до 2060 года будет расти в среднем на 3,8% в год. Так, пик потребления угля в Индонезии наступит не раньше 2037 года - в силу того, что темпы роста электропотребления будут опережать темпы ввода мощностей ВИЭ.
Соответственно, чтобы снизить зависимость от угля, Индонезия будет частично переходить на газ, пояснил Родионов.
Кроме того, по его словам, доступность СПГ на мировом рынке в ближайшие годы будет расти. Только в Северной Америке (включая Канаду и Мексику) в период с 2024 по 2028 год установленная мощность заводов по сжижению газа увеличится более чем вдвое - с 320 миллионов кубометров в сутки до 680 миллионов кубометров. Для сравнения: импорт СПГ в ЕС в прошлом году составил чуть менее 800 миллионов кубометров в сутки.
Город Джокьякарта, Индонезия - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Россия и Индонезия обсуждают совместные энергетические проекты
25 февраля, 20:39
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯГазНоватэкЕССПГ
 
 
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