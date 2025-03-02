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В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы - 02.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы - 02.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы
Атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае является предательством со стороны европейских стран и ударом по их... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T12:50+0300
2025-03-02T12:50+0300
политика
газопровод "турецкий поток"
россия
владимир путин
госдума
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае является предательством со стороны европейских стран и ударом по их благополучию, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Как сообщило ранее Минобороны России, в ночь на 28 февраля украинские военные предприняли попытку атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор с использованием трех беспилотников. Цель атаки заключалась в нарушении поставок газа в Европу, однако все вражеские дроны были уничтожены средствами ПВО, и станция продолжила работать в штатном режиме."Зеленский, отдавая приказ атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока", решил прежде всего нанести удар по благополучию населения европейских стран. Фактически это предательство своих же европейских партнеров, желание понравиться США, вынуждая Европу становиться неконкурентноспособной и заставляя ее втридорога покупать газ из Америки", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости. При этом депутат подчеркнул, что стремление Зеленского добиться расположения Вашингтона является бесперспективным. Он выразил надежду, что страны ЕС проявят политическую дальновидность и инстинкт самосохранения, а также, подобно США, дистанцируются от режима, который они сами поддерживали. Шеремет также добавил, что Зеленский не признает моральных норм, а его политика неизбежно приводит к бедствиям, хаосу и ненависти.Ранее президент США Дональд Трамп во время визита Владимира Зеленского в Белый дом сделал ему выговор, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов. Американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и отказаться от критики президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным сторонником Демократической партии, после того как тот начал оправдывать свою позицию, обвинять Россию и даже угрожать США последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В итоге американская сторона попросила украинскую делегацию покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.Украина ранее уже предпринимала атаки на российскую газовую инфраструктуру. Так, 11 января ВСУ попытались остановить поставки газа в Европу, направив девять беспилотников самолетного типа на компрессорную станцию "Русская", однако все дроны были сбиты. 17 февраля украинские БПЛА атаковали нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская"), что привело к его выводу из строя.
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газопровод "турецкий поток", россия, владимир путин, госдума, украина, владимир зеленский
Политика, Газопровод "Турецкий поток", РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:50 02.03.2025
 
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы

Депутат Шеремет: атака ВСУ на "Турецкий поток" ударила по благополучию Европы

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае является предательством со стороны европейских стран и ударом по их благополучию, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Как сообщило ранее Минобороны России, в ночь на 28 февраля украинские военные предприняли попытку атаки на компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор с использованием трех беспилотников. Цель атаки заключалась в нарушении поставок газа в Европу, однако все вражеские дроны были уничтожены средствами ПВО, и станция продолжила работать в штатном режиме.
"Зеленский, отдавая приказ атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока", решил прежде всего нанести удар по благополучию населения европейских стран. Фактически это предательство своих же европейских партнеров, желание понравиться США, вынуждая Европу становиться неконкурентноспособной и заставляя ее втридорога покупать газ из Америки", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости.
При этом депутат подчеркнул, что стремление Зеленского добиться расположения Вашингтона является бесперспективным. Он выразил надежду, что страны ЕС проявят политическую дальновидность и инстинкт самосохранения, а также, подобно США, дистанцируются от режима, который они сами поддерживали. Шеремет также добавил, что Зеленский не признает моральных норм, а его политика неизбежно приводит к бедствиям, хаосу и ненависти.
Ранее президент США Дональд Трамп во время визита Владимира Зеленского в Белый дом сделал ему выговор, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов. Американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и отказаться от критики президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным сторонником Демократической партии, после того как тот начал оправдывать свою позицию, обвинять Россию и даже угрожать США последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В итоге американская сторона попросила украинскую делегацию покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.
Украина ранее уже предпринимала атаки на российскую газовую инфраструктуру. Так, 11 января ВСУ попытались остановить поставки газа в Европу, направив девять беспилотников самолетного типа на компрессорную станцию "Русская", однако все дроны были сбиты. 17 февраля украинские БПЛА атаковали нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская"), что привело к его выводу из строя.
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ПолитикаГазопровод "Турецкий поток"РОССИЯВладимир ПутинГосдумаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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