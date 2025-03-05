https://1prime.ru/20250305/makron-855513330.html
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС - 05.03.2025, ПРАЙМ
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:27+0300
2025-03-05T22:27+0300
2025-03-05T23:38+0300
франция
эммануэль макрон
ядерное оружие
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ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза. "Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием", - сказал президент в обращении к французам,.По его словам, что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом Франции.По словам президента, это станет "ответом на исторический призыв" будущего канцера Германии Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Соединенные Штаты, но и на Францию.Макрон отметил, что на саммите Евросоюза в четверг "будут предприняты решительные шаги" и "множество решений, предложенных Францией, будут приняты"."Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", - заявил президент Франции.Ранее Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания.Британская газета Daily Telegraph писала, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием в случае вывода американских войск из региона. Издание отметило, что на данный момент французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС получат право нарушать свои обязательства по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. В качестве других мер она предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, глава ЕК хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.
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франция, эммануэль макрон, ядерное оружие, ес
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ядерное оружие, ЕС
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС
Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты всего ЕС
ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза.
"Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием", - сказал президент в обращении к французам,.
По его словам, что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом Франции.
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По словам президента, это станет "ответом на исторический призыв" будущего канцера Германии Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Соединенные Штаты, но и на Францию.
Макрон отметил, что на саммите Евросоюза в четверг "будут предприняты решительные шаги" и "множество решений, предложенных Францией, будут приняты".
"Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", - заявил президент Франции.
Ранее Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания.
Британская газета Daily Telegraph писала, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием в случае вывода американских войск из региона. Издание отметило, что на данный момент французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС получат право нарушать свои обязательства по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. В качестве других мер она предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, глава ЕК хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.