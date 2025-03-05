https://1prime.ru/20250305/makron-855513330.html

Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС

Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС - 05.03.2025, ПРАЙМ

Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:27+0300

2025-03-05T22:27+0300

2025-03-05T23:38+0300

франция

эммануэль макрон

ядерное оружие

ес

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ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза. "Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием", - сказал президент в обращении к французам,.По его словам, что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом Франции.По словам президента, это станет "ответом на исторический призыв" будущего канцера Германии Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Соединенные Штаты, но и на Францию.Макрон отметил, что на саммите Евросоюза в четверг "будут предприняты решительные шаги" и "множество решений, предложенных Францией, будут приняты"."Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", - заявил президент Франции.Ранее Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания.Британская газета Daily Telegraph писала, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием в случае вывода американских войск из региона. Издание отметило, что на данный момент французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС получат право нарушать свои обязательства по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. В качестве других мер она предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, глава ЕК хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.

https://1prime.ru/20250305/makron-855473882.html

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франция, эммануэль макрон, ядерное оружие, ес