Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС - 05.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250305/makron-855513330.html
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС - 05.03.2025, ПРАЙМ
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:27+0300
2025-03-05T23:38+0300
франция
эммануэль макрон
ядерное оружие
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза. "Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием", - сказал президент в обращении к французам,.По его словам, что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом Франции.По словам президента, это станет "ответом на исторический призыв" будущего канцера Германии Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Соединенные Штаты, но и на Францию.Макрон отметил, что на саммите Евросоюза в четверг "будут предприняты решительные шаги" и "множество решений, предложенных Францией, будут приняты"."Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", - заявил президент Франции.Ранее Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания.Британская газета Daily Telegraph писала, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием в случае вывода американских войск из региона. Издание отметило, что на данный момент французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС получат право нарушать свои обязательства по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. В качестве других мер она предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, глава ЕК хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.
https://1prime.ru/20250305/makron-855473882.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон, ядерное оружие, ес
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ядерное оружие, ЕС
22:27 05.03.2025 (обновлено: 23:38 05.03.2025)
 
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты ЕС

Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ЯО Франции для защиты всего ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил инициировать дискуссию об использовании французского ядерного оружия с целью защиты всего Евросоюза.
"Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием", - сказал президент в обращении к французам,.
По его словам, что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Макрон обсудил с Трампом и Зеленским мир на Украине
Вчера, 04:37
По словам президента, это станет "ответом на исторический призыв" будущего канцера Германии Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Соединенные Штаты, но и на Францию.
Макрон отметил, что на саммите Евросоюза в четверг "будут предприняты решительные шаги" и "множество решений, предложенных Францией, будут приняты".
"Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", - заявил президент Франции.
Ранее Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания.
Британская газета Daily Telegraph писала, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием в случае вывода американских войск из региона. Издание отметило, что на данный момент французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС получат право нарушать свои обязательства по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. В качестве других мер она предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, глава ЕК хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.
 
ФРАНЦИЯЭммануэль Макронядерное оружиеЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала