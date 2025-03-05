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По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов

По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов - 05.03.2025, ПРАЙМ

По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов

По уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ проходят следственные действия и оперативно-розыскные... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T20:22+0300

2025-03-05T20:22+0300

2025-03-05T20:56+0300

минобороны рф

уголовное дело

суд

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МОСКВА, 5 мар– ПРАЙМ. По уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ проходят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации",- отмечается в материалах. Также сообщается, что благодаря показаниям признавшей вину и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием фигурантки дела Эльвиры Смирновой изобличены и привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к инкриминируемому преступлению.О каких фигурантах идет речь, не уточняется.Суд в Москве в апреле 2024 года постановил заключить под стражу топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Такую же меру пресечения избрали в отношении предпринимателя Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в следственном изоляторе из-за проблем с сердцем. В суде тогда сообщили, что стоимость заключенных с Министерством обороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество этой продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба была оценена в 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, которые фигурируют в уголовном деле. Защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.

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минобороны рф, уголовное дело, суд