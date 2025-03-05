https://1prime.ru/20250305/payki-855511367.html
По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов
По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов - 05.03.2025, ПРАЙМ
По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов
По уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ проходят следственные действия и оперативно-розыскные... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T20:22+0300
2025-03-05T20:22+0300
2025-03-05T20:56+0300
минобороны рф
уголовное дело
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_41da9c136abdafd237264c7d7fd79aea.jpg
МОСКВА, 5 мар– ПРАЙМ. По уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ проходят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации",- отмечается в материалах. Также сообщается, что благодаря показаниям признавшей вину и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием фигурантки дела Эльвиры Смирновой изобличены и привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к инкриминируемому преступлению.О каких фигурантах идет речь, не уточняется.Суд в Москве в апреле 2024 года постановил заключить под стражу топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Такую же меру пресечения избрали в отношении предпринимателя Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в следственном изоляторе из-за проблем с сердцем. В суде тогда сообщили, что стоимость заключенных с Министерством обороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество этой продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба была оценена в 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, которые фигурируют в уголовном деле. Защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.
https://1prime.ru/20250305/ivanov-855506537.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_dd65ebcb22cc88bb0df8f75ac9acdef7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны рф, уголовное дело, суд
Минобороны РФ, уголовное дело, суд
По делу о некачественных сухпайках идет следствие в ряде регионов
Следственные действия по делу о некачественных сухпайках идут в нескольких субъектах РФ
МОСКВА, 5 мар– ПРАЙМ. По уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ проходят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Расследование представляет собой особую сложность, так как связано с выполнением большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нескольких субъектах Российской Федерации",- отмечается в материалах.
Также сообщается, что благодаря показаниям признавшей вину и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием фигурантки дела Эльвиры Смирновой изобличены и привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к инкриминируемому преступлению.
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд
О каких фигурантах идет речь, не уточняется.
Суд в Москве в апреле 2024 года постановил заключить под стражу топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Такую же меру пресечения избрали в отношении предпринимателя Игоря Котельникова, чуть более чем через месяц он умер в следственном изоляторе из-за проблем с сердцем.
В суде тогда сообщили, что стоимость заключенных с Министерством обороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество этой продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба была оценена в 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, которые фигурируют в уголовном деле. Защита утверждала, что все некачественное питание было заменено.