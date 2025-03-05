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RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки

RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки - 05.03.2025, ПРАЙМ

RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки

Киев через Турцию предложил России подобие зерновой сделки в ноябре 2024 года, но российская сторона отказалась от инициативы ввиду одностороннего характера... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:20+0300

2025-03-05T22:20+0300

2025-03-05T22:20+0300

экономика

зерновая сделка

украина

зерно

турция

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Киев через Турцию предложил России подобие зерновой сделки в ноябре 2024 года, но российская сторона отказалась от инициативы ввиду одностороннего характера предложения, сообщил RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. "В ноябре прошлого года Киев ещё раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции. Они по поручению президента России были всесторонне рассмотрены в МИД и Минобороны. Поскольку предложения носили односторонний характер, было принято решение от них отказаться", - говорится в публикации в Telegram-канале "Специально для RT". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, в то время как главная цель сделки в виде поставок зерна нуждающимся странам, включая африканские так и не была реализована. Весной 2024 года Турция предпринимала попытки возобновить переговоры по зерновой сделке. Как сообщал позже Глава МИД Сергей Лавров, инициатива турецкой стороны не состоялась из-за отсутствия у Украины четкой позиции. В ходе предварительных переговоров, когда стороны формулировали условия новой сделки, Киев постоянно менял свою позицию, в частности по вопросам безопасности ядерных объектов.

https://1prime.ru/20241025/sdelka-852420144.html

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зерновая сделка, украина, зерно, турция, россия