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RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки
RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки - 05.03.2025, ПРАЙМ
RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки
Киев через Турцию предложил России подобие зерновой сделки в ноябре 2024 года, но российская сторона отказалась от инициативы ввиду одностороннего характера... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:20+0300
2025-03-05T22:20+0300
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экономика
зерновая сделка
украина
зерно
турция
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Киев через Турцию предложил России подобие зерновой сделки в ноябре 2024 года, но российская сторона отказалась от инициативы ввиду одностороннего характера предложения, сообщил RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. "В ноябре прошлого года Киев ещё раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции. Они по поручению президента России были всесторонне рассмотрены в МИД и Минобороны. Поскольку предложения носили односторонний характер, было принято решение от них отказаться", - говорится в публикации в Telegram-канале "Специально для RT". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, в то время как главная цель сделки в виде поставок зерна нуждающимся странам, включая африканские так и не была реализована. Весной 2024 года Турция предпринимала попытки возобновить переговоры по зерновой сделке. Как сообщал позже Глава МИД Сергей Лавров, инициатива турецкой стороны не состоялась из-за отсутствия у Украины четкой позиции. В ходе предварительных переговоров, когда стороны формулировали условия новой сделки, Киев постоянно менял свою позицию, в частности по вопросам безопасности ядерных объектов.
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зерновая сделка, украина, зерно, турция, россия
Экономика, зерновая сделка, УКРАИНА, зерно, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки
RT: Киев осенью 2024 года предложил невыгодное подобие зерновой сделки, РФ отказалсь
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Киев через Турцию предложил России подобие зерновой сделки в ноябре 2024 года, но российская сторона отказалась от инициативы ввиду одностороннего характера предложения, сообщил RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.
"В ноябре прошлого года Киев ещё раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции. Они по поручению президента России были всесторонне рассмотрены в МИД и Минобороны. Поскольку предложения носили односторонний характер, было принято решение от них отказаться", - говорится в публикации в Telegram-канале "Специально для RT".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, в то время как главная цель сделки в виде поставок зерна нуждающимся странам, включая африканские так и не была реализована.
Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков
Весной 2024 года Турция предпринимала попытки возобновить переговоры по зерновой сделке. Как сообщал позже Глава МИД Сергей Лавров, инициатива турецкой стороны не состоялась из-за отсутствия у Украины четкой позиции. В ходе предварительных переговоров, когда стороны формулировали условия новой сделки, Киев постоянно менял свою позицию, в частности по вопросам безопасности ядерных объектов.