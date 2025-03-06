https://1prime.ru/20250306/avto-855526968.html

Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров

Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров - 06.03.2025, ПРАЙМ

Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров

В правительстве РФ не поддерживают предложение продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от страны... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:11+0300

2025-03-06T12:11+0300

2025-03-06T12:11+0300

бизнес

максим решетников

денис мантуров

автодор

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4cd7ab1f4a16c5219d652b137708320e.jpg

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. В правительстве РФ не поддерживают предложение продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от страны происхождения автотранспорта, говорится в ответе Минэкономразвития за подписью замминистра Михаила Каминского. Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил продлить эксперимент по льготному проезду по платным дорогам для всех электромобилей, а не только отечественных. Сенатор в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова отметил, что с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года в РФ был проведен эксперимент по бесплатному проезду электротранспортных средств по платным участкам федеральных автомобильных дорог. По его словам, за этот период к акции подключились более 10,6 тысячи человек. Всего по платным трассам за это время совершено бесплатно свыше 1,1 миллиона проездов. Акция распространялась на все электромобили, зарегистрированные в России. При этом с 10 января по 31 декабря 2025 года льготный проезд будет распространяться только на владельцев электромобилей, произведенных на территории России, подчеркнул Кутепов. По его мнению, данное ограничение негативно скажется на россиянах, и в первую очередь, на семьях с детьми. "За время проведения эксперимента парк электромобилей в России увеличился более чем в 3 раза с 17,7 тысячи на конец 2022 года до 60 тысяч к началу 2025 года, и, таким образом, итоги эксперимента можно признать успешными", - говорится в ответе министерства. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Вместе с тем, "продажи отечественных электромобилей в указанный период замедлились", отмечают в ведомстве. В этой связи по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова 29 июля 2024 года было дано поручение проработать вопрос установления льгот для владельцев российских электромобилей. "В этой связи правительством РФ принято решение о продлении акции в 2025 году только в отношении электротранспорта, произведенного на территории Российской Федерации", - говорится в ответе. В МЭР уточнили, что ответственными за проведение эксперимента в 2023 и 2024 годах выступали Минэкономразвития, Минтранс России и Государственная компания "Автодор". При этом "Автодор" реализует проекты по реконструкции и строительству платных участков автомобильных дорог с привлечением внебюджетного финансирования, в том числе средств Фонда национального благосостояния, которое подразумевает последующий возврат вложенных инвестиций. В соответствии с законодательством, компания распределяет полученные доходы от сбора платы за проезд транспортных средств таким образом, что помимо возврата привлеченных средств собранные средства направляются на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании. "Таким образом, расширение перечня категорий пользователей, освобождаемых от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, приводит к снижению возможностей государственной компании финансированию указанных мероприятий", - говорится в письме замминистра. В Минэкономразвития также указывают, что решение об использовании участка автодороги федерального значения на платной основе принимается правительством РФ при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автодороге общего пользования.

https://1prime.ru/20250227/avto-855299909.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим решетников, денис мантуров, автодор, рф