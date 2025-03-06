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Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров
Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров - 06.03.2025, ПРАЙМ
Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров
В правительстве РФ не поддерживают предложение продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от страны... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:11+0300
2025-03-06T12:11+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. В правительстве РФ не поддерживают предложение продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от страны происхождения автотранспорта, говорится в ответе Минэкономразвития за подписью замминистра Михаила Каминского. Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил продлить эксперимент по льготному проезду по платным дорогам для всех электромобилей, а не только отечественных. Сенатор в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова отметил, что с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года в РФ был проведен эксперимент по бесплатному проезду электротранспортных средств по платным участкам федеральных автомобильных дорог. По его словам, за этот период к акции подключились более 10,6 тысячи человек. Всего по платным трассам за это время совершено бесплатно свыше 1,1 миллиона проездов. Акция распространялась на все электромобили, зарегистрированные в России. При этом с 10 января по 31 декабря 2025 года льготный проезд будет распространяться только на владельцев электромобилей, произведенных на территории России, подчеркнул Кутепов. По его мнению, данное ограничение негативно скажется на россиянах, и в первую очередь, на семьях с детьми. "За время проведения эксперимента парк электромобилей в России увеличился более чем в 3 раза с 17,7 тысячи на конец 2022 года до 60 тысяч к началу 2025 года, и, таким образом, итоги эксперимента можно признать успешными", - говорится в ответе министерства. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Вместе с тем, "продажи отечественных электромобилей в указанный период замедлились", отмечают в ведомстве. В этой связи по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова 29 июля 2024 года было дано поручение проработать вопрос установления льгот для владельцев российских электромобилей. "В этой связи правительством РФ принято решение о продлении акции в 2025 году только в отношении электротранспорта, произведенного на территории Российской Федерации", - говорится в ответе. В МЭР уточнили, что ответственными за проведение эксперимента в 2023 и 2024 годах выступали Минэкономразвития, Минтранс России и Государственная компания "Автодор". При этом "Автодор" реализует проекты по реконструкции и строительству платных участков автомобильных дорог с привлечением внебюджетного финансирования, в том числе средств Фонда национального благосостояния, которое подразумевает последующий возврат вложенных инвестиций. В соответствии с законодательством, компания распределяет полученные доходы от сбора платы за проезд транспортных средств таким образом, что помимо возврата привлеченных средств собранные средства направляются на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании. "Таким образом, расширение перечня категорий пользователей, освобождаемых от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, приводит к снижению возможностей государственной компании финансированию указанных мероприятий", - говорится в письме замминистра. В Минэкономразвития также указывают, что решение об использовании участка автодороги федерального значения на платной основе принимается правительством РФ при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автодороге общего пользования.
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бизнес, максим решетников, денис мантуров, автодор, рф
Бизнес, Максим Решетников, Денис Мантуров, Автодор, РФ
12:11 06.03.2025
 
Правительство не поддержало продление льготного проезда для электрокаров

Власти не поддержали продление льготного проезда по платным трассам для электрокаров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. В правительстве РФ не поддерживают предложение продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от страны происхождения автотранспорта, говорится в ответе Минэкономразвития за подписью замминистра Михаила Каминского.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил продлить эксперимент по льготному проезду по платным дорогам для всех электромобилей, а не только отечественных. Сенатор в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова отметил, что с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года в РФ был проведен эксперимент по бесплатному проезду электротранспортных средств по платным участкам федеральных автомобильных дорог.
По его словам, за этот период к акции подключились более 10,6 тысячи человек. Всего по платным трассам за это время совершено бесплатно свыше 1,1 миллиона проездов. Акция распространялась на все электромобили, зарегистрированные в России. При этом с 10 января по 31 декабря 2025 года льготный проезд будет распространяться только на владельцев электромобилей, произведенных на территории России, подчеркнул Кутепов. По его мнению, данное ограничение негативно скажется на россиянах, и в первую очередь, на семьях с детьми.
"За время проведения эксперимента парк электромобилей в России увеличился более чем в 3 раза с 17,7 тысячи на конец 2022 года до 60 тысяч к началу 2025 года, и, таким образом, итоги эксперимента можно признать успешными", - говорится в ответе министерства. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Вместе с тем, "продажи отечественных электромобилей в указанный период замедлились", отмечают в ведомстве. В этой связи по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова 29 июля 2024 года было дано поручение проработать вопрос установления льгот для владельцев российских электромобилей.
"В этой связи правительством РФ принято решение о продлении акции в 2025 году только в отношении электротранспорта, произведенного на территории Российской Федерации", - говорится в ответе.
В МЭР уточнили, что ответственными за проведение эксперимента в 2023 и 2024 годах выступали Минэкономразвития, Минтранс России и Государственная компания "Автодор".
При этом "Автодор" реализует проекты по реконструкции и строительству платных участков автомобильных дорог с привлечением внебюджетного финансирования, в том числе средств Фонда национального благосостояния, которое подразумевает последующий возврат вложенных инвестиций.
В соответствии с законодательством, компания распределяет полученные доходы от сбора платы за проезд транспортных средств таким образом, что помимо возврата привлеченных средств собранные средства направляются на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании.
"Таким образом, расширение перечня категорий пользователей, освобождаемых от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, приводит к снижению возможностей государственной компании финансированию указанных мероприятий", - говорится в письме замминистра.
В Минэкономразвития также указывают, что решение об использовании участка автодороги федерального значения на платной основе принимается правительством РФ при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автодороге общего пользования.
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