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В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/ekonomika-855548523.html
В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России
В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России - 06.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России
Рост входящих платежей в феврале, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%, что указывает на... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:41+0300
2025-03-06T20:41+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Рост входящих платежей в феврале, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%, что указывает на сохранение высоких темпов роста российской экономики в начале года, говорится в релизе ЦБ. "В феврале рост входящих платежей, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%. Это указывает на сохранение высоких темпов роста российской экономики в начале года. Финансовые потоки возросли во всех укрупненных группах отраслей, кроме ориентированных на государственный спрос. Наибольший рост - более 25% - сохраняется в отраслях инвестиционного спроса", - говорится в сообщении на сайте регулятора в пояснении к очередному выпуску "Мониторинга отраслевых финансовых потоков". В документе указывается, что снижение поступлений в отраслях, ориентированных на государственный спрос - на 10% относительно среднего уровня четвертого квартала прошлого года - косвенно указывает на возвращение темпов расходования средств бюджета к нормальной сезонности после всплеска в январе. "Наибольшее увеличение платежей третий месяц подряд отмечается в отраслях инвестиционного спроса. Судя по платежным данным, рост российской экономики в январе-феврале оставался высоким. При этом значительное увеличение поступлений по широкому кругу отраслей указывает на их остаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для ведения хозяйственной деятельности", - говорится в мониторинге. Рост поступлений в отраслях инвестиционного спроса составил 25,1% к среднему уровню поступлений в четвертом квартале 2024 года (21,1% в январе). Источниками увеличения являлись производство прочих транспортных средств и оборудования, строительство инженерных сооружений и научные исследования и разработки. Ограничивали рост поступлений добыча сырой нефти и природного газа и производство автотранспортных средств, добавляется в материалах. Документ подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.
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банк россии, экономика рф
Экономика, Банк России, экономика РФ
20:41 06.03.2025
 
В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России

ЦБ: финпотоки показывают, что рост экономики РФ в начале года оставался высоким

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Рост входящих платежей в феврале, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%, что указывает на сохранение высоких темпов роста российской экономики в начале года, говорится в релизе ЦБ.
"В феврале рост входящих платежей, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%. Это указывает на сохранение высоких темпов роста российской экономики в начале года. Финансовые потоки возросли во всех укрупненных группах отраслей, кроме ориентированных на государственный спрос. Наибольший рост - более 25% - сохраняется в отраслях инвестиционного спроса", - говорится в сообщении на сайте регулятора в пояснении к очередному выпуску "Мониторинга отраслевых финансовых потоков".
В документе указывается, что снижение поступлений в отраслях, ориентированных на государственный спрос - на 10% относительно среднего уровня четвертого квартала прошлого года - косвенно указывает на возвращение темпов расходования средств бюджета к нормальной сезонности после всплеска в январе.
"Наибольшее увеличение платежей третий месяц подряд отмечается в отраслях инвестиционного спроса. Судя по платежным данным, рост российской экономики в январе-феврале оставался высоким. При этом значительное увеличение поступлений по широкому кругу отраслей указывает на их остаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для ведения хозяйственной деятельности", - говорится в мониторинге.
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Рост поступлений в отраслях инвестиционного спроса составил 25,1% к среднему уровню поступлений в четвертом квартале 2024 года (21,1% в январе). Источниками увеличения являлись производство прочих транспортных средств и оборудования, строительство инженерных сооружений и научные исследования и разработки. Ограничивали рост поступлений добыча сырой нефти и природного газа и производство автотранспортных средств, добавляется в материалах.
Документ подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.
 
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