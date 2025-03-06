https://1prime.ru/20250306/ekonomika-855548523.html

В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России

В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России - 06.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ зафиксировали высокий рост экономики России

Рост входящих платежей в феврале, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%, что указывает на... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T20:41+0300

2025-03-06T20:41+0300

2025-03-06T20:41+0300

экономика

банк россии

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Рост входящих платежей в феврале, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%, что указывает на сохранение высоких темпов роста российской экономики в начале года, говорится в релизе ЦБ. "В феврале рост входящих платежей, проведенных через Банк России, ускорился и превысил средний уровень четвертого квартала 2024 года на 9,5%. Это указывает на сохранение высоких темпов роста российской экономики в начале года. Финансовые потоки возросли во всех укрупненных группах отраслей, кроме ориентированных на государственный спрос. Наибольший рост - более 25% - сохраняется в отраслях инвестиционного спроса", - говорится в сообщении на сайте регулятора в пояснении к очередному выпуску "Мониторинга отраслевых финансовых потоков". В документе указывается, что снижение поступлений в отраслях, ориентированных на государственный спрос - на 10% относительно среднего уровня четвертого квартала прошлого года - косвенно указывает на возвращение темпов расходования средств бюджета к нормальной сезонности после всплеска в январе. "Наибольшее увеличение платежей третий месяц подряд отмечается в отраслях инвестиционного спроса. Судя по платежным данным, рост российской экономики в январе-феврале оставался высоким. При этом значительное увеличение поступлений по широкому кругу отраслей указывает на их остаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для ведения хозяйственной деятельности", - говорится в мониторинге. Рост поступлений в отраслях инвестиционного спроса составил 25,1% к среднему уровню поступлений в четвертом квартале 2024 года (21,1% в январе). Источниками увеличения являлись производство прочих транспортных средств и оборудования, строительство инженерных сооружений и научные исследования и разработки. Ограничивали рост поступлений добыча сырой нефти и природного газа и производство автотранспортных средств, добавляется в материалах. Документ подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

https://1prime.ru/20250306/mvf-855545787.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, экономика рф