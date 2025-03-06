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Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта - 06.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:40+0300
2025-03-06T18:40+0300
2025-03-06T18:43+0300
экономика
минпромторг
параллельный импорт
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он. Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.При этом замминистра заявил, что Россия не намерена отказываться от механизма параллельного импорта, так как схема имеет положительный эффект для отечественного бизнеса, потребителей страны, а также для иностранных производителей, работающих на территории РФ."Мы такую задачу пока даже не обсуждаем. По нашим оценкам, по оценкам бизнеса, в том числе иностранного, который работает в России, каких-то системных жалоб или нареканий на работу механизма нет. То есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают его эффективность. Нет смысла говорить о том, что его надо как-то менять или отменять. Работаем точно так, как есть", - сказал Чекушов.Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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минпромторг, параллельный импорт, список
Экономика, Минпромторг, параллельный импорт, список
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов.
"Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он.
Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.
При этом замминистра заявил, что Россия не намерена отказываться от механизма параллельного импорта, так как схема имеет положительный эффект для отечественного бизнеса, потребителей страны, а также для иностранных производителей, работающих на территории РФ.
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"Мы такую задачу пока даже не обсуждаем. По нашим оценкам, по оценкам бизнеса, в том числе иностранного, который работает в России, каких-то системных жалоб или нареканий на работу механизма нет. То есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают его эффективность. Нет смысла говорить о том, что его надо как-то менять или отменять. Работаем точно так, как есть", - сказал Чекушов.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.