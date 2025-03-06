Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/import-855543738.html
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта - 06.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:40+0300
2025-03-06T18:43+0300
экономика
минпромторг
параллельный импорт
список
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он. Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.При этом замминистра заявил, что Россия не намерена отказываться от механизма параллельного импорта, так как схема имеет положительный эффект для отечественного бизнеса, потребителей страны, а также для иностранных производителей, работающих на территории РФ."Мы такую задачу пока даже не обсуждаем. По нашим оценкам, по оценкам бизнеса, в том числе иностранного, который работает в России, каких-то системных жалоб или нареканий на работу механизма нет. То есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают его эффективность. Нет смысла говорить о том, что его надо как-то менять или отменять. Работаем точно так, как есть", - сказал Чекушов.Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, параллельный импорт, список
Экономика, Минпромторг, параллельный импорт, список
18:40 06.03.2025 (обновлено: 18:43 06.03.2025)
 
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов.
"Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он.
Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.
При этом замминистра заявил, что Россия не намерена отказываться от механизма параллельного импорта, так как схема имеет положительный эффект для отечественного бизнеса, потребителей страны, а также для иностранных производителей, работающих на территории РФ.
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Россиянам рассказали, как покупать авто по параллельному импорту
21 января, 12:35
"Мы такую задачу пока даже не обсуждаем. По нашим оценкам, по оценкам бизнеса, в том числе иностранного, который работает в России, каких-то системных жалоб или нареканий на работу механизма нет. То есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают его эффективность. Нет смысла говорить о том, что его надо как-то менять или отменять. Работаем точно так, как есть", - сказал Чекушов.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
 
ЭкономикаМинпромторгпараллельный импортсписок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала