https://1prime.ru/20250306/import-855543738.html

Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта - 06.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:40+0300

2025-03-06T18:40+0300

2025-03-06T18:43+0300

экономика

минпромторг

параллельный импорт

список

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Минпромторг России планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями, заявил журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Изменения готовы. Планы остаются такими же. Первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... Я оптимистично смотрю на срок, что до конца месяца мы этот приказ, ну как минимум сможем подписать в нашем министерстве", - сказал он. Чекушов отметил, что в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. Кроме того, изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.При этом замминистра заявил, что Россия не намерена отказываться от механизма параллельного импорта, так как схема имеет положительный эффект для отечественного бизнеса, потребителей страны, а также для иностранных производителей, работающих на территории РФ."Мы такую задачу пока даже не обсуждаем. По нашим оценкам, по оценкам бизнеса, в том числе иностранного, который работает в России, каких-то системных жалоб или нареканий на работу механизма нет. То есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают его эффективность. Нет смысла говорить о том, что его надо как-то менять или отменять. Работаем точно так, как есть", - сказал Чекушов.Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.

https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, параллельный импорт, список