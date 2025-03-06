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Компания S7 остановила строительство завода деталей для турбин в Петербурге

Компания S7 остановила строительство завода деталей для турбин в Петербурге - 06.03.2025, ПРАЙМ

Компания S7 остановила строительство завода деталей для турбин в Петербурге

Компания "Центр разработок С7", которая входит в группу S7, приостановила строительство завода в Санкт-Петербурге, который должен был заниматься производством... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:01+0300

2025-03-06T10:01+0300

2025-03-06T10:01+0300

россия

s7

турбины

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Компания "Центр разработок С7", которая входит в группу S7, приостановила строительство завода в Санкт-Петербурге, который должен был заниматься производством деталей для газотурбинных авиационных двигателей. Об этом говорится в материале издания "Ведомости".Завод планировалось построить на площадке Особой экономической зоны "Парнас" и создать 328 новых рабочих мест. Проект имел бюджет примерно в 7,5 миллиарда рублей и получил одобрение ОЭЗ в феврале 2024 года. Однако, согласно неименованным источникам, все сроки строительства были перенесены на неопределенный период.Отмечается, что на заводе планировалось производить лопатки для горячей части газотурбинных двигателей, которые необходимы как для новых, так и для уже используемых самолетных двигателей. Каждый двигатель требует от 2 до 3 тысяч лопаток.

https://1prime.ru/20250207/rosaviatsiya-854754591.html

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россия, s7, турбины