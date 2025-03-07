https://1prime.ru/20250307/aktsii-855570732.html
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов - 07.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов
Российский рынок акций растет на 1% во второй половине основных торгов пятницы, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:19+0300
2025-03-07T15:19+0300
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рынки
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мосбиржа
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет на 1% во второй половине основных торгов пятницы, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.06 мск растет на 1%, до 3 239,66 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,38%, до 70,42 доллара за баррель. "В пятницу, 7 марта, российские акции показывают рост наперекор настроениям на мировых рынках, пребывающих в неопределенности из-за хаотичного введения и откладывания импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом. В отношении России он пока настроен более миролюбиво, поручив подготовить предложения по отмене некоторых из санкций", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Индекс Мосбиржи растет на 1% к середине дня, сегодня даже без хороших геополитических новостей... Хорошо растут сегодня акции "Сбера", обновили максимумы этого года, банк недавно представил стабильно-сильную отчетность, и инвесторы подкупают флагмана банковского сектора под ожидаемые дивиденды", - рассказал Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Новабев групп" (+5,05%), "Аэрофлота" (+3,25%), "Новатэка" (+2,68%), "Русала" (+2,56%), ЛСР (+2,45%). "Акции "Аэрофлота" продолжают двигаться вверх на фоне публикации результатов за 2024 год, завершившийся с прибылью впервые с 2019-го. Дополнительным позитивным импульсом для котировок эмитента служат разговоры о возможном ослаблении санкций против российских авиаперевозчиков, так как за счет возобновления международных рейсов доходы сектора и в первую очередь его лидера существенно увеличатся", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – акции "Юнипро" (-4,63%), "Совкомфлота" (-4,08%), ОГК-2 (-1,4%), "Камаза" (-0,87%), "Акрона" (-0,84%). ПРОГНОЗЫ "По итогам основной сессии ожидаем положительной фиксации индекса в пределах 1%-1,5%", - говорит Калачев из ФГ "Финам". Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 3200-3300 пунктов.
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рынки, владимир чернов, мосбиржа, финам
Экономика, Рынки, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов
Российский рынок акций растет на 1% во второй половине основных торгов пятницы
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет на 1% во второй половине основных торгов пятницы, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.06 мск растет на 1%, до 3 239,66 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,38%, до 70,42 доллара за баррель.
"В пятницу, 7 марта, российские акции показывают рост наперекор настроениям на мировых рынках, пребывающих в неопределенности из-за хаотичного введения и откладывания импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом. В отношении России он пока настроен более миролюбиво, поручив подготовить предложения по отмене некоторых из санкций", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Индекс Мосбиржи растет на 1% к середине дня, сегодня даже без хороших геополитических новостей... Хорошо растут сегодня акции "Сбера", обновили максимумы этого года, банк недавно представил стабильно-сильную отчетность, и инвесторы подкупают флагмана банковского сектора под ожидаемые дивиденды", - рассказал Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Новабев групп" (+5,05%), "Аэрофлота" (+3,25%), "Новатэка" (+2,68%), "Русала" (+2,56%), ЛСР (+2,45%).
"Акции "Аэрофлота" продолжают двигаться вверх на фоне публикации результатов за 2024 год, завершившийся с прибылью впервые с 2019-го. Дополнительным позитивным импульсом для котировок эмитента служат разговоры о возможном ослаблении санкций против российских авиаперевозчиков, так как за счет возобновления международных рейсов доходы сектора и в первую очередь его лидера существенно увеличатся", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения – акции "Юнипро" (-4,63%), "Совкомфлота" (-4,08%), ОГК-2 (-1,4%), "Камаза" (-0,87%), "Акрона" (-0,84%).
"По итогам основной сессии ожидаем положительной фиксации индекса в пределах 1%-1,5%", - говорит Калачев из ФГ "Финам".
Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 3200-3300 пунктов.
Российский рынок акций растет почти на 1%