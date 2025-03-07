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США столкнулись с яичным кризисом, пишет Bloomberg

США столкнулись с яичным кризисом, пишет Bloomberg - 07.03.2025, ПРАЙМ

США столкнулись с яичным кризисом, пишет Bloomberg

США столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен внутри страны, передает Bloomberg. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T09:30+0300

2025-03-07T09:30+0300

2025-03-07T09:30+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. США столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен внутри страны, передает Bloomberg.Агентство сообщает, что США необходимо импортировать от 70 до 100 миллионов яиц в течение ближайших двух месяцев. Американские посольства и министерство сельского хозяйства США обратились к торговым группам в Польше, Франции и Индонезии с запросами о поставках яиц на экспорт."Из-за короткого срока годности и хрупкой скорлупы яйца сложно перевозить, и поэтому у стран не всегда есть излишки. Кроме того, к продуктам животного происхождения предъявляются более жесткие торговые требования, чем к зерновым культурам или сахару, а некоторые страны сами борются с птичьим гриппом", - сказано в сообщении. Генеральный секретарь французской группы производителей яиц SNIPO Томас Бартлетт рассказал в интервью с Bloomberg, что в ответе министерству сельского хозяйства США объединение указало на отсутствие свободных объемов продукции во Франции и незначительное их количество в Европе.Согласно отчету министерства сельского хозяйства США, в январе розничные цены на яйца увеличились на 13,8%, а в декабре был зафиксирован рост на 8,4%. Глава ведомства Брук Роллинз заявила о готовности рассмотреть возможность временного импорта куриных яиц. В отчете также отмечается, что из-за распространения птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что является самым высоким месячным показателем с начала вспышки болезни в 2022 году.Ранее телеканал ABC сообщал, что сети ресторанов быстрого питания в США начали повышать цены на блюда из яиц из-за дефицита и проблем с поставками этого продукта.

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мировая экономика, сша