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Фондовые индексы АТР в основном снижаются

Фондовые индексы АТР в основном снижаются - 07.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются на фоне неопределенности на мировых рынках вокруг... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T08:10+0300

2025-03-07T08:10+0300

2025-03-07T08:10+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются на фоне неопределенности на мировых рынках вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,01%, до 3 381,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,03%, до 2 090,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,6%, до 24 516 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,15%, до 2 572,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,72%, до 7 955,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,2%, до 36 884,5 пункта. "Вокруг политики администрации Дональда Трампа главенствует недоумение", - прокомментировал агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Group Ltd. Крис Уэстон (Chris Weston). США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские. При этом в пятницу вышла статистика по торговому балансу Китая. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам января-февраля товарооборот Китая и CША вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 102,069 миллиарда долларов. При этом Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.

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китай

азиатско-тихоокеанский регион

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рынки, индексы, торги, китай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index