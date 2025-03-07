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Фондовые индексы АТР сократились на фоне снижения бирж США - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/indeks-855564656.html
Фондовые индексы АТР сократились на фоне снижения бирж США
Фондовые индексы АТР сократились на фоне снижения бирж США - 07.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР сократились на фоне снижения бирж США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились на фоне снижения бирж США и слабой макростатистики, свидетельствуют данные | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:49+0300
2025-03-07T12:49+0300
экономика
рынки
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
nasdaq composite
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились на фоне снижения бирж США и слабой макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25%, до 3 372,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2 080,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 24 231,3 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,49%, до 2 563,48 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,81%, до 7 948,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,26%, до 36 863,5 пункта. Сдержал торги в Азии уход от риска в США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись снижением, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 2,61%. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Экспорт Китая в январе-феврале вырос на 2,3% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали роста на 5%. Импорт за отчетный период сократился на 8,4% при прогнозе роста на 1%. Акции платформы JD.com в Гонконге подешевели на 5%. В четвертом квартале выручка компании выросла на 13,4% год к году, до 47,537 миллиарда долларов, консолидированная операционная прибыль – поднялась в 4,2 раза в годовом выражении, до 1,163 миллиарда долларов. В то же время некоторые аналитики предупредили о росте расходов из-за того, что компания осваивает высококонкурентный китайский бизнес по доставке еды, пишет портал MarketWatch.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
12:49 07.03.2025
 
Фондовые индексы АТР сократились на фоне снижения бирж США

Фондовые индексы АТР сократились на фоне снижения бирж США и слабой макростатистики

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сократились на фоне снижения бирж США и слабой макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25%, до 3 372,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2 080,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 24 231,3 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,49%, до 2 563,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,81%, до 7 948,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,26%, до 36 863,5 пункта.
Сдержал торги в Азии уход от риска в США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись снижением, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 2,61%.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Экспорт Китая в январе-феврале вырос на 2,3% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали роста на 5%. Импорт за отчетный период сократился на 8,4% при прогнозе роста на 1%.
Акции платформы JD.com в Гонконге подешевели на 5%. В четвертом квартале выручка компании выросла на 13,4% год к году, до 47,537 миллиарда долларов, консолидированная операционная прибыль – поднялась в 4,2 раза в годовом выражении, до 1,163 миллиарда долларов. В то же время некоторые аналитики предупредили о росте расходов из-за того, что компания осваивает высококонкурентный китайский бизнес по доставке еды, пишет портал MarketWatch.
Котировки, сток
Фондовые индексы АТР в основном снижаются
08:10
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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