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Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США

Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США - 07.03.2025, ПРАЙМ

Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США

Возвращение в Россию американских ритейлеров будет осложнено дефицитом торговых площадей, заявила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:04+0300

2025-03-07T11:04+0300

2025-03-07T11:04+0300

экономика

бизнес

россия

сша

американская торговая палата

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Возвращение в Россию американских ритейлеров будет осложнено дефицитом торговых площадей, заявила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК допустил возвращение в Россию нескольких компаний из США в текущем году. По его словам, речь может идти о четырех-пяти компаниях, скорее всего из сектора товаров повседневного спроса (FMCG). По мнению Хакбердиевой, предложение Торговой палаты США о смягчении санкций, включая возможное снятие ограничений на поставку предметов роскоши, в том числе косметики, действительно может открыть новые перспективы для американских брендов. Однако возвращение таких компаний в Россию - вопрос не только санкционной политики, но и экономической целесообразности. А в общем объеме компаний, покинувших Россию, большая часть все же - европейские бренды, отметила она. "С точки зрения коммерческой недвижимости, сейчас все торговые площади, освобожденные международными брендами, уже заняты новыми арендаторами. Контракты заключены на семь-десять лет, а досрочные выходы возможны в редких случаях через три-пять лет. Это значит, что даже если компании захотят вернуться, у них будет ограниченный выбор площадок и процесс может занять годы", - сказала Хакбердиева. Кроме того, по ее словам, фактор операционной среды играет ключевую роль. Брендам необходимо учитывать не только юридические и политические аспекты, но и логистику, доступ к платежным системам, каналы дистрибуции и изменения в потребительском спросе, пояснила собеседница агентства, подчеркнув, что многие российские игроки и новые международные партнеры уже адаптировались к изменившемуся рынку и успешно заняли освободившиеся ниши. "Таким образом, даже если санкции действительно будут ослаблены, реальное возвращение крупных американских ритейлеров и производителей потребительских товаров возможно лишь в долгосрочной перспективе, при наличии экономических стимулов и стратегической готовности к работе в новой рыночной среде", - заключила Хакбердиева.

https://1prime.ru/20250307/kompanii-855558976.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, американская торговая палата