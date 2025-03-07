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Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США
Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США - 07.03.2025, ПРАЙМ
Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США
Возвращение в Россию американских ритейлеров будет осложнено дефицитом торговых площадей, заявила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:04+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Возвращение в Россию американских ритейлеров будет осложнено дефицитом торговых площадей, заявила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК допустил возвращение в Россию нескольких компаний из США в текущем году. По его словам, речь может идти о четырех-пяти компаниях, скорее всего из сектора товаров повседневного спроса (FMCG). По мнению Хакбердиевой, предложение Торговой палаты США о смягчении санкций, включая возможное снятие ограничений на поставку предметов роскоши, в том числе косметики, действительно может открыть новые перспективы для американских брендов. Однако возвращение таких компаний в Россию - вопрос не только санкционной политики, но и экономической целесообразности. А в общем объеме компаний, покинувших Россию, большая часть все же - европейские бренды, отметила она. "С точки зрения коммерческой недвижимости, сейчас все торговые площади, освобожденные международными брендами, уже заняты новыми арендаторами. Контракты заключены на семь-десять лет, а досрочные выходы возможны в редких случаях через три-пять лет. Это значит, что даже если компании захотят вернуться, у них будет ограниченный выбор площадок и процесс может занять годы", - сказала Хакбердиева. Кроме того, по ее словам, фактор операционной среды играет ключевую роль. Брендам необходимо учитывать не только юридические и политические аспекты, но и логистику, доступ к платежным системам, каналы дистрибуции и изменения в потребительском спросе, пояснила собеседница агентства, подчеркнув, что многие российские игроки и новые международные партнеры уже адаптировались к изменившемуся рынку и успешно заняли освободившиеся ниши. "Таким образом, даже если санкции действительно будут ослаблены, реальное возвращение крупных американских ритейлеров и производителей потребительских товаров возможно лишь в долгосрочной перспективе, при наличии экономических стимулов и стратегической готовности к работе в новой рыночной среде", - заключила Хакбердиева.
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бизнес, россия, сша, американская торговая палата
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, Американская торговая палата
Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию компаний США
Консультант рассказал о сложностях возвращения в Россию американских компаний
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Возвращение в Россию американских ритейлеров будет осложнено дефицитом торговых площадей, заявила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева,
Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК допустил возвращение в Россию нескольких компаний из США в текущем году. По его словам, речь может идти о четырех-пяти компаниях, скорее всего из сектора товаров повседневного спроса (FMCG).
По мнению Хакбердиевой, предложение Торговой палаты США о смягчении санкций, включая возможное снятие ограничений на поставку предметов роскоши, в том числе косметики, действительно может открыть новые перспективы для американских брендов. Однако возвращение таких компаний в Россию - вопрос не только санкционной политики, но и экономической целесообразности. А в общем объеме компаний, покинувших Россию, большая часть все же - европейские бренды, отметила она.
"С точки зрения коммерческой недвижимости, сейчас все торговые площади, освобожденные международными брендами, уже заняты новыми арендаторами. Контракты заключены на семь-десять лет, а досрочные выходы возможны в редких случаях через три-пять лет. Это значит, что даже если компании захотят вернуться, у них будет ограниченный выбор площадок и процесс может занять годы", - сказала Хакбердиева.
Кроме того, по ее словам, фактор операционной среды играет ключевую роль. Брендам необходимо учитывать не только юридические и политические аспекты, но и логистику, доступ к платежным системам, каналы дистрибуции и изменения в потребительском спросе, пояснила собеседница агентства, подчеркнув, что многие российские игроки и новые международные партнеры уже адаптировались к изменившемуся рынку и успешно заняли освободившиеся ниши.
"Таким образом, даже если санкции действительно будут ослаблены, реальное возвращение крупных американских ритейлеров и производителей потребительских товаров возможно лишь в долгосрочной перспективе, при наличии экономических стимулов и стратегической готовности к работе в новой рыночной среде", - заключила Хакбердиева.
В Торговой палате США в России рассказали о возвращении компаний