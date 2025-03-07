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Работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились
Работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились - 07.03.2025, ПРАЙМ
Работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились
Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе, завершены. Об этом говорится в сообщении Минтранса... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:16+0300
2025-03-07T09:16+0300
россия
танкер
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе, завершены. Об этом говорится в сообщении Минтранса России"Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца… Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ "Морспасслужба" уже начало зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части", — говорится в сообщении.Операция по демонтажу началась с разделки переходного мостика, затем была снята вся надстройка судна, включая внутренние помещения. Самым сложным этапом была разделка подводной части танкера. В результате крушения танкера, около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море, но большая часть была собрана, а из кормовой части было откачано более 1,4 тысячи тонн мазута.
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россия, танкер
РОССИЯ, танкер
09:16 07.03.2025
 
Работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились

Минтранс: работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239"
Танкер Волгонефть-239 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе, завершены. Об этом говорится в сообщении Минтранса России
"Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца… Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ "Морспасслужба" уже начало зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части", — говорится в сообщении.
Операция по демонтажу началась с разделки переходного мостика, затем была снята вся надстройка судна, включая внутренние помещения. Самым сложным этапом была разделка подводной части танкера. В результате крушения танкера, около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море, но большая часть была собрана, а из кормовой части было откачано более 1,4 тысячи тонн мазута.
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