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Кремль отслеживает планы ЕС по усилению военного потенциала, заявил Песков - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Кремль отслеживает планы ЕС по усилению военного потенциала, заявил Песков
Кремль отслеживает планы ЕС по усилению военного потенциала, заявил Песков - 07.03.2025, ПРАЙМ
Кремль отслеживает планы ЕС по усилению военного потенциала, заявил Песков
В Кремле внимательно отслеживают дискуссии и процессы, связанные с усилением военного потенциала Европейского Союза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:04+0300
2025-03-07T13:05+0300
политика
россия
дмитрий песков
ес
мировая экономика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Кремле внимательно отслеживают дискуссии и процессы, связанные с усилением военного потенциала Европейского Союза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС по развитию оборонного сектора.Песков подчеркнул, что Россия пристально наблюдает за данной тенденцией, учитывая, что ЕС рассматривает Россию как основного оппонента. Он также отметил, что пристальное внимание к этому вопросу связано с восприятием России как основного противника со стороны Евросоюза."Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. То есть, вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК.Также пресс-секретарь не исключил, что на фоне обсуждения развития ВПК Европейского союза у Москвы может возникнуть необходимость принятия мер для обеспечения безопасности.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить 800 миллиардов евро на реализацию плана "перевооружения Европы" в течение четырех лет. Финансирование предполагается осуществлять за счет национальных бюджетов стран-членов ЕС, при этом Еврокомиссия готова предоставить послабления в бюджетной политике и перенаправить средства, предназначенные для регионального развития, на военные нужды.
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россия, дмитрий песков, ес, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЕС, Мировая экономика
13:04 07.03.2025 (обновлено: 13:05 07.03.2025)
 
Кремль отслеживает планы ЕС по усилению военного потенциала, заявил Песков

Песков: в Кремле следят за оборонными инициативами в Евросоюзе

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Кремле внимательно отслеживают дискуссии и процессы, связанные с усилением военного потенциала Европейского Союза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС по развитию оборонного сектора.
Песков подчеркнул, что Россия пристально наблюдает за данной тенденцией, учитывая, что ЕС рассматривает Россию как основного оппонента. Он также отметил, что пристальное внимание к этому вопросу связано с восприятием России как основного противника со стороны Евросоюза.
"Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. То есть, вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК.
Также пресс-секретарь не исключил, что на фоне обсуждения развития ВПК Европейского союза у Москвы может возникнуть необходимость принятия мер для обеспечения безопасности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить 800 миллиардов евро на реализацию плана "перевооружения Европы" в течение четырех лет. Финансирование предполагается осуществлять за счет национальных бюджетов стран-членов ЕС, при этом Еврокомиссия готова предоставить послабления в бюджетной политике и перенаправить средства, предназначенные для регионального развития, на военные нужды.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковЕСМировая экономика
 
 
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