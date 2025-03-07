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Переговоры с США раскрыли обидную проблему России

Переговоры с США раскрыли обидную проблему России - 07.03.2025, ПРАЙМ

Переговоры с США раскрыли обидную проблему России

Мир переживает масштабные изменения, и Россия вынуждена адаптироваться к новой реальности. Эти процессы начались не вчера: еще во время пандемии глобальная... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T05:05+0300

2025-03-07T05:05+0300

2025-03-07T05:05+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мир переживает масштабные изменения, и Россия вынуждена адаптироваться к новой реальности. Эти процессы начались не вчера: еще во время пандемии глобальная экономика столкнулась со множеством кризисов. Сегодня эти процессы продолжаются, но на них накладываются новые вызовы — санкции и сложная политическая обстановка.В этом контексте особое значение приобретают текущие переговоры между Россией и США. Финансовые рынки уже отреагировали на новости неким оптимизмом, но стоит ли ждать долгосрочных изменений?Вызовы для России на международной аренеВ рамках новой реальности один из ключевых вызовов для России — структура ее экономики. В течение многих лет страна полагалась на экспорт полезных ископаемых, главным образом на европейский рынок. И разговоры о том, что Россия откажется от продажи сырья и перейдет на продажу более сложной продукции другим регионам, разбиваются о реальность: эта задача требует серьезных вложений и технологий, которых сейчас недостаточно.Ситуация осложняется и тем, что даже страны, обладающие необходимыми ресурсами и технологиями, например, Саудовская Аравия, за последние три года не продемонстрировали стремления к углублению экономического взаимодействия с Россией. Это оставляет перед страной ограниченное количество вариантов: либо находить компромиссные форматы взаимодействия с ключевыми партнерами, либо искать новые пути развития.При этом важно учитывать, что привычный взгляд на Запад как на единую силу уже не соответствует реальности. Сегодня внутри него существуют, как минимум, две конкурирующие позиции, и представление о том, что Европа полностью зависит от США, упрощает реальную картину.Еще один важный момент — личностный фактор в политике и экономике. Сегодня мы видим, что отдельные люди оказывают большое влияние на принятие решений. Поэтому пока среди европейских лидеров не появится фигуры, которая могла бы выстроить диалог с Москвой, любые долгосрочные договоренности будут усложнены.Как рынки реагируют на переговоры?Несмотря на то, что значимых результатов пока нет, продолжающиеся обсуждения отношений между Россией и США не проходят без следа. Финансовые рынки чувствительны к новостям, и на фоне переговоров может возникнуть краткосрочный рост котировок. Подобный оптимизм — это обычное явление, поскольку любая деэскалация считается позитивным фактором. Однако реальные последствия носят более отложенный характер и будут зависеть от конкретных шагов.Кроме того, российская экономика все еще остается сложной и структурно неоднородной. Например, по доле в индексах РТС и Московской биржи "Газпром" остается одной из самых больших компаний. Но с точки зрения реальной структуры его роль значительно снизилась. Выходит, что если рынок вырастет, "Газпром" выиграет больше других, но его положение давно не определяющее.Если говорить о валютном рынке, здесь ситуация далеко не однозначна. Сейчас значение курса рубля во многом искусственно удерживается за счет ограничений на трансграничные операции и обязательства по продаже валютной выручки. В отсутствие иностранного капитала рынок пока остается контролируемым. Но если переговоры приведут к подписанию мирных соглашений, а санкции ослабнут, начнется восстановление импорта, соответственно, увеличится спрос на валюту. В таком случае рубль, скорее, ослабнет.Возможен ли перегрев экономики?Даже если санкционное давление станет ниже, то говорить о перегреве экономики пока очень рано. Рост ключевой ставки до 20%, направленный на ограничение кредитования, работает достаточно хорошо и останавливает увеличение темпов инфляции, по данным Банка России.Но есть другая проблема — недостаток новых рынков сбыта, технологий и инвестиций. Сейчас Россия во многом опирается на внутренние ресурсы, и без расширения экономических возможностей это создает определенные ограничения. Поэтому главной задачей сегодня становится не столько сдерживание перегрева, сколько поиск точек роста и расширения.Для достижения этой цели России, вероятно, придется рассматривать два ключевых направления. Первое — это совместные проекты, основанные на уже существующих взаимных интересах с западными партнерами. Второе — возможность перехода к компромиссным решениям. Пока не появятся такие механизмы, говорить о стабильном развитии сложно.Автор - Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)

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Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

мнения аналитиков, сша, россия, саудовская аравия, газпром, экономика рф, экономика россии