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ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов

ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов - 07.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов

Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) за 2024 год выросла на 25,8%, до 26,3 триллиона рублей, основной рост обеспечили закрытые паевые... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:39+0300

2025-03-07T18:39+0300

2025-03-07T18:40+0300

экономика

управляющие компании

активы

рост

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) за 2024 год выросла на 25,8%, до 26,3 триллиона рублей, основной рост обеспечили закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), следует из сообщения ЦБ РФ. "Стоимость активов под управлением УК в 2024 году выросла до 26,3 триллиона рублей, что на 25,8% больше значения на конец предыдущего года. Основной прирост средств обеспечили ЗПИФ. Драйвером этого сегмента рынка в четвертом квартале стали индивидуальные ЗПИФ, также сохранялся интерес к фондам недвижимости", - говорится в сообщении. В розничном сегменте практически весь приток средств пришелся на биржевые фонды денежного рынка, отмечает регулятор. "Их популярность росла в течение всего года, а в четвертом квартале достигла своего пика: чистый приток средств оказался максимальным за время существования таких фондов (452 миллиарда рублей). Средневзвешенная доходность рублевых биржевых ПИФ денежного рынка за 2024 год составила 18,1%", - оценил ЦБ. Общее количество уникальных пайщиков ПИФ по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 9,8 миллиона (+0,7 миллиона за квартал), посчитали в ЦБ. "Этот показатель исключает дублирование пайщиков, владеющих паями нескольких фондов одной УК, но не исключает дублирования при владении паями фондов разных УК. Количество ПИФ в четвертом квартале 2024 года выросло на 209, до 3230 единиц. Основной рост, как и в предыдущие кварталы, пришелся на ЗПИФ (+187 единиц: количество фондов для квалифицированных инвесторов увеличилось на 192, а фондов для неквалифицированных снизилось на 5). Число ИПИФ выросло на 12, число БПИФ – на 10, ОПИФ не изменилось", - сообщает ЦБ. Вознаграждение УК за 2024 год выросло на 41,9%, до 136,1 миллиарда рублей, около 77% прироста обеспечило вознаграждение за управление средствами ПИФ, что связано с ростом доли управления ПИФ в бизнесе УК, оценил ЦБ. "При этом издержки УК также росли высокими темпами: расходы на персонал увеличились на 22% за год, общие и административные расходы – на треть. Рост издержек УК отражает увеличение объемов бизнеса, ускорение инфляции и повышение заработных плат", - резюмировал регулятор.

https://1prime.ru/20250206/euroclear-854740225.html

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управляющие компании, активы, рост