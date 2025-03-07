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ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов - 07.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250307/uk-855579190.html
ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов
ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов - 07.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов
Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) за 2024 год выросла на 25,8%, до 26,3 триллиона рублей, основной рост обеспечили закрытые паевые... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T18:39+0300
2025-03-07T18:40+0300
экономика
управляющие компании
активы
рост
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) за 2024 год выросла на 25,8%, до 26,3 триллиона рублей, основной рост обеспечили закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), следует из сообщения ЦБ РФ. "Стоимость активов под управлением УК в 2024 году выросла до 26,3 триллиона рублей, что на 25,8% больше значения на конец предыдущего года. Основной прирост средств обеспечили ЗПИФ. Драйвером этого сегмента рынка в четвертом квартале стали индивидуальные ЗПИФ, также сохранялся интерес к фондам недвижимости", - говорится в сообщении. В розничном сегменте практически весь приток средств пришелся на биржевые фонды денежного рынка, отмечает регулятор. "Их популярность росла в течение всего года, а в четвертом квартале достигла своего пика: чистый приток средств оказался максимальным за время существования таких фондов (452 миллиарда рублей). Средневзвешенная доходность рублевых биржевых ПИФ денежного рынка за 2024 год составила 18,1%", - оценил ЦБ. Общее количество уникальных пайщиков ПИФ по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 9,8 миллиона (+0,7 миллиона за квартал), посчитали в ЦБ. "Этот показатель исключает дублирование пайщиков, владеющих паями нескольких фондов одной УК, но не исключает дублирования при владении паями фондов разных УК. Количество ПИФ в четвертом квартале 2024 года выросло на 209, до 3230 единиц. Основной рост, как и в предыдущие кварталы, пришелся на ЗПИФ (+187 единиц: количество фондов для квалифицированных инвесторов увеличилось на 192, а фондов для неквалифицированных снизилось на 5). Число ИПИФ выросло на 12, число БПИФ – на 10, ОПИФ не изменилось", - сообщает ЦБ. Вознаграждение УК за 2024 год выросло на 41,9%, до 136,1 миллиарда рублей, около 77% прироста обеспечило вознаграждение за управление средствами ПИФ, что связано с ростом доли управления ПИФ в бизнесе УК, оценил ЦБ. "При этом издержки УК также росли высокими темпами: расходы на персонал увеличились на 22% за год, общие и административные расходы – на треть. Рост издержек УК отражает увеличение объемов бизнеса, ускорение инфляции и повышение заработных плат", - резюмировал регулятор.
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управляющие компании, активы, рост
Экономика, Управляющие компании, активы, рост
18:39 07.03.2025 (обновлено: 18:40 07.03.2025)
 
ЦБ РФ сообщил о росте активы под управлением УК более чем на 25 процентов

ЦБ РФ: активы под управлением УК за 2024 г выросли на 25,8% - до 26,3 трлн руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) за 2024 год выросла на 25,8%, до 26,3 триллиона рублей, основной рост обеспечили закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), следует из сообщения ЦБ РФ.
"Стоимость активов под управлением УК в 2024 году выросла до 26,3 триллиона рублей, что на 25,8% больше значения на конец предыдущего года. Основной прирост средств обеспечили ЗПИФ. Драйвером этого сегмента рынка в четвертом квартале стали индивидуальные ЗПИФ, также сохранялся интерес к фондам недвижимости", - говорится в сообщении.
В розничном сегменте практически весь приток средств пришелся на биржевые фонды денежного рынка, отмечает регулятор. "Их популярность росла в течение всего года, а в четвертом квартале достигла своего пика: чистый приток средств оказался максимальным за время существования таких фондов (452 миллиарда рублей). Средневзвешенная доходность рублевых биржевых ПИФ денежного рынка за 2024 год составила 18,1%", - оценил ЦБ.
Общее количество уникальных пайщиков ПИФ по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 9,8 миллиона (+0,7 миллиона за квартал), посчитали в ЦБ. "Этот показатель исключает дублирование пайщиков, владеющих паями нескольких фондов одной УК, но не исключает дублирования при владении паями фондов разных УК. Количество ПИФ в четвертом квартале 2024 года выросло на 209, до 3230 единиц. Основной рост, как и в предыдущие кварталы, пришелся на ЗПИФ (+187 единиц: количество фондов для квалифицированных инвесторов увеличилось на 192, а фондов для неквалифицированных снизилось на 5). Число ИПИФ выросло на 12, число БПИФ – на 10, ОПИФ не изменилось", - сообщает ЦБ.
Вид на Брюссельскую фондовую биржу, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
УК "Первая" требует взыскать с Euroclear 203 млрд рублей
6 февраля, 21:47
Вознаграждение УК за 2024 год выросло на 41,9%, до 136,1 миллиарда рублей, около 77% прироста обеспечило вознаграждение за управление средствами ПИФ, что связано с ростом доли управления ПИФ в бизнесе УК, оценил ЦБ. "При этом издержки УК также росли высокими темпами: расходы на персонал увеличились на 22% за год, общие и административные расходы – на треть. Рост издержек УК отражает увеличение объемов бизнеса, ускорение инфляции и повышение заработных плат", - резюмировал регулятор.
 
ЭкономикаУправляющие компанииактивырост
 
 
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