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Названы активы, из которых срочно пора выводить деньги

Названы активы, из которых срочно пора выводить деньги - 08.03.2025, ПРАЙМ

Названы активы, из которых срочно пора выводить деньги

Российский рынок акций сейчас на подъеме - с начала года он прибавил порядка 10% и порой растет, невзирая на удешевление нефти и новые западные санкции. Однако... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T03:03+0300

2025-03-08T03:03+0300

2025-03-08T03:03+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций сейчас на подъеме - с начала года он прибавил порядка 10% и порой растет, невзирая на удешевление нефти и новые западные санкции. Однако это не повод скупать все бумаги подряд - от некоторых лучше избавиться, пока не поздно, рассказал агентству “Прайм” эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.“Если не случится непредвиденных обстоятельств, прогноз по итогам года для российского рынка ценных бумаг позитивный. Тем не менее, рекомендую российским инвесторам в 2025 году пересмотреть вложения в некоторые активы”, - сказал он.Корпоративные облигации низкого качества представляют наивысший риск из-за надвигающейся волны дефолтов. Компаниям предстоит погасить рекордные 7,5 триллиона рублей по облигациям при ставке 21%, что непосильно для многих эмитентов.Акции уязвимых секторов - авиакомпаний, владельцев торговых центров, строительных фирм и угольной отрасли находятся под угрозой из-за падения выручки и высокой долговой нагрузки. Безусловно, не все из них грозят убытками, но содержимое портфеля следует тщательно проверить.Коммерческая и жилая недвижимость входит в стагнацию из-за ухода арендаторов, роста налогов и недоступности ипотеки. В этой ситуации следует пересмотреть вложения в сектор, если целью не стоит получение высокой доходности в ближайшие год-два.В целом рублевые активы обесцениваются на 9-10% на фоне инфляции и ослабления национальной валюты. Лучше рассмотреть варианты вложения с доходностью, превышающей эти цифры. Это могут быть как традиционные банковские депозиты, так и вложения в государственные облигации сроком погашения от одного года, золото и российские фонды денежного рынка. В условиях высокой ключевой ставки их доходность сопоставима со вкладами, да и сами инструменты весьма ликвидны, заключил Мищенко.

https://1prime.ru/20250303/gosdolg-855421834.html

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рынки, финансы, биржевые торги, биржа, российский рынок акций