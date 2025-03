https://1prime.ru/20250308/den-855585025.html

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Международный женский день отмечается в субботу. Ниже приводится справочная информация. Международный женский день (International Women"s Day) – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года. В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена. 19 марта 1911 года Международный женский день впервые отмечался в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса, они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте. Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а 8 марта 1914 года в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами. В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 число по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, используемому в других странах, это было 8 марта. Летом 1917 года Временное правительство постановило допускать женщин на выборы всех уровней. В СССР 8 Марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим. Советский Союз долго оставался единственной страной Европы, где 8 марта был государственным праздником. С 1975 года, объявленного ООН Международным годом женщин, организация начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день. После распада Советского Союза 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Он отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии. Восьмое марта отмечается также на Украине. В последние годы украинские власти предпринимали попытки отменить в стране празднование Международного женского дня. В 2023 году группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект, где предлагалось вместо 8 Марта установить новый государственный праздник и официальный выходной, который будет отмечаться 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки, – День украинской женщины. При этом в марте выходным днем предлагалось сделать девятое число – день рождения поэта Тараса Шевченко. Помимо попыток отменить праздник, власти Украины стремятся изменить его содержание – провозгласить 8 марта Днем борьбы за права женщин. В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери. В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года – женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул праздник 8 марта. В Грузии отмечают и Международный женский день (8 марта), и День матери (3 марта). В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из состава СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным. Международный женский день (8 марта) является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. По данным ООН, подавляющее большинство стран мира не может похвастаться успехами в сфере расширения прав и возможностей женщин, а гендерное равноправие остается недосягаемой целью для многих государств. В глобальном масштабе женщины имеют возможность реализоваться в среднем лишь на 60% от своего потенциала, а по основным параметрам человеческого развития для женщин уровень в среднем на 28% меньше, чем для мужчин. Гендерное равенство является не только основным принципом прав человека, его достижение имеет огромное социально-экономическое значение. Расширение экономических прав и возможностей женщин стимулирует процветание экономики, рост производства и развитие. ООН на протяжении многих десятилетий проводит работу, в результате которой организации удалось добиться значительного прогресса в вопросах продвижения гендерного равенства, в том числе благодаря таким важным соглашениям, как Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации против женщин 1979 года и Пекинская декларация и Платформа действий 1995 года. В 2010 году на Генеральной Ассамблее ООН была создана организация "ООН-женщины", которая объединила четыре ранее отдельные части системы ООН, занимающиеся гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин. Структура содействует государствам – членам ООН в их стремлении соответствовать мировым стандартам для достижения гендерного равенства и работает совместно с правительствами стран и гражданским обществом при разработке законов, стратегии политики, программ и услуг с целью обеспечения эффективной реализации этих норм и действенной пользы женщинам и девочкам во всем мире. "ООН-женщины" также координирует и поддерживает работу всей системы ООН, направленной на достижение гендерного равенства, а также всех дискуссий и соглашений, связанных с документом "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", принятым 25 сентября 2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. "Повесткой дня 2030" предусматривается обеспечение гендерного равенства, равного доступа женщин и девочек к качественному образованию, экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а также равных с мужчинами и мальчиками возможностей в плане занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех уровнях. По данным Росстата на январь 2024 года, численность женщин в России - 78,2 миллиона человек (53,5% населения). Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Более половины граждан, имеющих высшее образование, – женщины (55%). Среди высококвалифицированных научных работников женщины составляют значительную часть (28,3% среди докторов наук и 43,4% среди кандидатов наук). Доля занятых женщин в общей численности занятого населения РФ составляет 49%. По данным Минэкономразвития России, более 6 миллионов женщин ведут бизнес – 44% от общего числа предпринимателей и самозанятых, число женщин руководителей и владельцев бизнеса тоже превышает 40%. В декабре 2022 года правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, нацеленную на обеспечение реализации принципа равных прав и свобод мужчин и женщин, создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни и повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации женщин. В апреле 2023 года был утвержден План мероприятий по реализации в 2023-2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, согласно которому основными направлениями деятельности станут укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны и создание условий для их гражданской активности, сохранение здоровья женщин, повышение их роли в развитии общества, улучшение качества жизни, профилактика социального неблагополучия, расширение участия женщин в приоритетных социально-экономических проектах. В 2025 году тема Международного женского дня – "Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей" (For ALL women and girls: Rights. Equality. Empowerment) – акцентирует внимание на важности принятии быстрых и решительных мер для обеспечения гендерного равенства. Согласно данным Всемирного экономического форума, при современных темпах прогресса достижение полного гендерного паритета займет срок до 2158 года. Тема памятной даты призывает активизировать усилия в ликвидации системных барьеров и предубеждений, с которыми сталкиваются женщины в личной и профессиональной сферах. В Международный женский день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.

