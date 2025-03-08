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В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз

В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз - 08.03.2025, ПРАЙМ

В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью Euronews заявил о заинтересованности страны в укреплении связей с... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T08:23+0300

2025-03-08T08:23+0300

2025-03-08T08:23+0300

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АШХАБАД, 8 мар – ПРАЙМ. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в интервью Euronews заявил о заинтересованности страны в укреплении связей с европейскими партнерами в сфере поставок газа."Европейский рынок энергоресурсов - один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объёмах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы. Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнёрами по вопросу поставки природного газа", - сказал он. Информация об интервью была опубликована в газете "Нейтральный Туркменистан".Одним из перспективных направлений Бердымухамедов назвал транскаспийский маршрут.Он подтвердил приверженность Туркменистана развитию энергетического партнерства на Каспии, включая строительство подводных трубопроводов в западном направлении, подчеркнув законность этого права в рамках Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.По мнению туркменской стороны, создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим интересам прикаспийских государств и обеспечивает баланс интересов производителей, потребителей и транзитных стран.Помимо поставок энергоресурсов, Туркменистан заинтересован в реализации совместных проектов в области зелёной энергетики, в частности, строительство электростанции на каспийском побережье мощностью 1574 МВт."Мы также готовы к работе с европейскими партнёрами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии", - добавил Бердымухамедов. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.Странами каспийского региона являются Туркменистан, Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан.

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газ, туркмения, ес, мировая экономика