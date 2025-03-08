https://1prime.ru/20250308/turizm-855589154.html
Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках
Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках - 08.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках
Российские путешественники, как за рубежом, так и в своей стране, чаще всего становятся жертвами укусов насекомых и нападений обезьян. Таковы данные... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T09:21+0300
2025-03-08T09:21+0300
2025-03-08T09:22+0300
бизнес
таиланд
индонезия
турция
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/01/834000170_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d5bcf24abe33f330d91b514f7848b69.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российские путешественники, как за рубежом, так и в своей стране, чаще всего становятся жертвами укусов насекомых и нападений обезьян. Таковы данные исследования, проведенного "Т-Страхованием" и аналитическим проектом T-Data, предоставленные РИА Новости."Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)", - говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников "Т-Страхования" за 2024-2025 годы. "Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями - медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)", - выяснили аналитики. За последние два года компания зафиксировала менее типичные случаи столкновений с экзотическими животными, такие как нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии."В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за два года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%)", - говорится в исследовании. В Таиланде чаще всего фиксируются страховые случаи, связанные с укусами экзотических насекомых, ожогами от медуз и травмами после встречи с морскими ежами. В Индонезии преобладают нападения обезьян, собак и укусы насекомых, а в Турции - укусы собак и кошек, а также ужаления ската. В России же в подавляющем большинстве случаев (более 90%) туристы обращаются за помощью после укусов клещей.
https://1prime.ru/20250303/turizm-855406748.html
таиланд
индонезия
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83400/01/834000170_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_115cd8509f6e554f01a5827fd082ca4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, таиланд, индонезия, турция, общество
Бизнес, ТАИЛАНД, ИНДОНЕЗИЯ, ТУРЦИЯ, Общество
Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках
Исследование: российские туристы чаще всего страдают в поездках от насекомых и обезьян
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российские путешественники, как за рубежом, так и в своей стране, чаще всего становятся жертвами укусов насекомых и нападений обезьян. Таковы данные исследования, проведенного "Т-Страхованием" и аналитическим проектом T-Data, предоставленные РИА Новости.
"Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)", - говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников "Т-Страхования" за 2024-2025 годы.
"Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями - медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)", - выяснили аналитики.
За последние два года компания зафиксировала менее типичные случаи столкновений с экзотическими животными, такие как нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии.
"В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за два года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%)", - говорится в исследовании.
В Таиланде чаще всего фиксируются страховые случаи, связанные с укусами экзотических насекомых, ожогами от медуз и травмами после встречи с морскими ежами. В Индонезии преобладают нападения обезьян, собак и укусы насекомых, а в Турции - укусы собак и кошек, а также ужаления ската. В России же в подавляющем большинстве случаев (более 90%) туристы обращаются за помощью после укусов клещей.
В России разработают нацстандарт по зеленому туризму