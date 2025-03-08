https://1prime.ru/20250308/turizm-855589154.html

Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках

Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках - 08.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, на что чаще всего жалуются российские туристы в поездках

Российские путешественники, как за рубежом, так и в своей стране, чаще всего становятся жертвами укусов насекомых и нападений обезьян. Таковы данные... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T09:21+0300

2025-03-08T09:21+0300

2025-03-08T09:22+0300

бизнес

таиланд

индонезия

турция

общество

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российские путешественники, как за рубежом, так и в своей стране, чаще всего становятся жертвами укусов насекомых и нападений обезьян. Таковы данные исследования, проведенного "Т-Страхованием" и аналитическим проектом T-Data, предоставленные РИА Новости."Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)", - говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников "Т-Страхования" за 2024-2025 годы. "Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями - медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)", - выяснили аналитики. За последние два года компания зафиксировала менее типичные случаи столкновений с экзотическими животными, такие как нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии."В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за два года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%)", - говорится в исследовании. В Таиланде чаще всего фиксируются страховые случаи, связанные с укусами экзотических насекомых, ожогами от медуз и травмами после встречи с морскими ежами. В Индонезии преобладают нападения обезьян, собак и укусы насекомых, а в Турции - укусы собак и кошек, а также ужаления ската. В России же в подавляющем большинстве случаев (более 90%) туристы обращаются за помощью после укусов клещей.

https://1prime.ru/20250303/turizm-855406748.html

таиланд

индонезия

турция

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бизнес, таиланд, индонезия, турция, общество