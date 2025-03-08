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Во Франции выдвинули законопроект об отмене супружеского долга

Во Франции выдвинули законопроект об отмене супружеского долга - 08.03.2025, ПРАЙМ

Во Франции выдвинули законопроект об отмене супружеского долга

Левая партия "Непокорившаяся Франция" внесла на рассмотрение парламента законопроект об отмене супружеского долга, сообщает издание Parisien. | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T23:07+0300

2025-03-08T23:07+0300

2025-03-08T23:08+0300

франция

законопроект

супружеская жизнь

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ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Левая партия "Непокорившаяся Франция" внесла на рассмотрение парламента законопроект об отмене супружеского долга, сообщает издание Parisien. "Непокорившаяся Франция" представила в Нацсобрании законопроект, направленный на то, чтобы положить конец "супружескому долгу" во французском законодательстве", - сообщило СМИ. Супружеский долг, или обязанность вступать в сексуальные отношения с мужем или женой, не фигурирует как таковой в гражданском кодексе Франции, отмечает издание. Но, по мнению депутата партии Сары Легрен, представившей текст, "супруги обязаны друг другу общностью жизни", что можно интерпретировать как разделение с супругом одной кровати. "Цель предлагаемого закона – обеспечить, чтобы это ошибочное прочтение гражданского кодекса никогда больше не применялось в делах о разводе. Это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с изнасилованиями в браке", - цитирует СМИ депутата. Законопроект был представлен после решения по делу мужа 69-летней француженки, который объявил ее виновной в разводе из-за того, что она перестала вступать с ним в сексуальные отношения. В январе ЕСПЧ признал женщину невиновной, отметив, что "существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на физическую автономию". Согласно заявлению, ЕСПЧ установил в решении французского суда нарушение восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни). Как указывается в заявлении, супруги поженились в 1984 году, в браке у них родились четверо детей. Женщина подала на развод в 2012 году, указав в качестве причин, в частности, вспыльчивость и жестокость супруга. Муж подал встречный иск, утверждая, что иск о разводе должен быть удовлетворен на основании вины жены в невыполнении "супружеских обязанностей". Апелляционный суд в Версале в 2019 году удовлетворил иск о разводе, возложив за него вину исключительно на женщину на том основании, что её "постоянный отказ вступать в сексуальные отношения с мужем, что не могло быть оправдано соображениями здоровья, представлял собой серьезное и неоднократное нарушение супружеских обязанностей". В 2020 году кассационный суд отклонил попытки жены подать апелляцию, после чего в 2021 году она обратилась в ЕСПЧ.

https://1prime.ru/20250308/soglasheniya-855593515.html

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франция, законопроект, супружеская жизнь