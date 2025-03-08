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Миссия ООН призвала к защите прав женщин в Афганистане - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Миссия ООН призвала к защите прав женщин в Афганистане
Миссия ООН призвала к защите прав женщин в Афганистане - 08.03.2025, ПРАЙМ
Миссия ООН призвала к защите прав женщин в Афганистане
В Международный женский день Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выступила с новым призывом к фактическим властям, Исламскому Эмирату Афганистан... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T10:44+0300
2025-03-08T10:44+0300
политика
афганистан
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В Международный женский день Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выступила с новым призывом к фактическим властям, Исламскому Эмирату Афганистан (ИЭА), с требованием отменить все ограничения, грубо нарушающие основные права и свободы женщин и девочек в стране. Организация подчеркивает, что текущая политика ИЭА лишает женщин доступа к образованию, трудоустройству и участию в общественной жизни.В заявлении МООНСА акцентируется внимание на теме этого года - "Для всех женщин и девочек: Права. Равенство. Расширение прав и возможностей", которая является особенно актуальной в контексте Афганистана. Подчеркивается, что женщины и девочки в стране сталкиваются с систематическим искоренением из всех сфер общественной жизни, включая образование и занятость. Такие ограничения не только являются прямым нарушением прав человека, но и серьезно препятствуют прогрессу Афганистана, усугубляя нищету и социальную изоляцию миллионов граждан.Согласно данным ООН, несмотря на невероятные трудности и преследования, афганские женщины продолжают играть жизненно важную роль в своих общинах. Они обеспечивают доступ к необходимым медицинским услугам, руководят предприятиями, возглавляют организации гражданского общества и неустанно борются за свои права."Важно, чтобы они были в центре внимания при решении текущих и возникающих проблем. Восстановление их прав на учебу и работу изменило бы их жизнь, общины и будущее Афганистана на благо всех", - заявила специальный представитель генсека ООН, глава МООНСА Роза Отунбаева. Отунбаева также отметила, что ООН в Афганистане единогласно осуждает продолжающееся вытеснение женщин и девочек из общественной жизни. Организация продолжит прилагать все усилия для инвестирования в устойчивость и лидерство афганских женщин, подчеркивая, что они являются ключом к построению инклюзивного и процветающего Афганистана.В заявлении также подробно изложены требования, которые афганские женщины предъявляют к международному сообществу. Эти требования включают в себя: твердую защиту их прав и свобод, включение их тяжелого положения в глобальную повестку дня, обеспечение их представительства во всех процессах принятия решений, касающихся будущего страны, поддержание финансирования жизненно важных услуг и помощи, а также инвестирование в программы, поддерживающие лидерство женщин и их активную роль в обществе.Глава специального представительства "ООН - женщины в Афганистане" Элисон Давидян, подчеркнула, что мировое сообщество не может допустить будущего для афганских женщин и девочек, которое неприемлемо нигде в мире. Она отметила, что реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире. "Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь", - заявила Давидян.В заключение она подчеркнула, что ООН продолжит свою работу в Афганистане, сотрудничая с партнерами для защиты прав всех афганцев, и останется в стране, чтобы поддерживать население в это сложное время.
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афганистан, оон
Политика, АФГАНИСТАН, ООН
10:44 08.03.2025
 
Миссия ООН призвала к защите прав женщин в Афганистане

Миссия ООН призвала афганские власти снять ограничения в отношении женщин и девочек

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. В Международный женский день Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выступила с новым призывом к фактическим властям, Исламскому Эмирату Афганистан (ИЭА), с требованием отменить все ограничения, грубо нарушающие основные права и свободы женщин и девочек в стране. Организация подчеркивает, что текущая политика ИЭА лишает женщин доступа к образованию, трудоустройству и участию в общественной жизни.
В заявлении МООНСА акцентируется внимание на теме этого года - "Для всех женщин и девочек: Права. Равенство. Расширение прав и возможностей", которая является особенно актуальной в контексте Афганистана. Подчеркивается, что женщины и девочки в стране сталкиваются с систематическим искоренением из всех сфер общественной жизни, включая образование и занятость. Такие ограничения не только являются прямым нарушением прав человека, но и серьезно препятствуют прогрессу Афганистана, усугубляя нищету и социальную изоляцию миллионов граждан.
Согласно данным ООН, несмотря на невероятные трудности и преследования, афганские женщины продолжают играть жизненно важную роль в своих общинах. Они обеспечивают доступ к необходимым медицинским услугам, руководят предприятиями, возглавляют организации гражданского общества и неустанно борются за свои права.
"Важно, чтобы они были в центре внимания при решении текущих и возникающих проблем. Восстановление их прав на учебу и работу изменило бы их жизнь, общины и будущее Афганистана на благо всех", - заявила специальный представитель генсека ООН, глава МООНСА Роза Отунбаева.
Отунбаева также отметила, что ООН в Афганистане единогласно осуждает продолжающееся вытеснение женщин и девочек из общественной жизни. Организация продолжит прилагать все усилия для инвестирования в устойчивость и лидерство афганских женщин, подчеркивая, что они являются ключом к построению инклюзивного и процветающего Афганистана.
В заявлении также подробно изложены требования, которые афганские женщины предъявляют к международному сообществу. Эти требования включают в себя: твердую защиту их прав и свобод, включение их тяжелого положения в глобальную повестку дня, обеспечение их представительства во всех процессах принятия решений, касающихся будущего страны, поддержание финансирования жизненно важных услуг и помощи, а также инвестирование в программы, поддерживающие лидерство женщин и их активную роль в обществе.
Глава специального представительства "ООН - женщины в Афганистане" Элисон Давидян, подчеркнула, что мировое сообщество не может допустить будущего для афганских женщин и девочек, которое неприемлемо нигде в мире. Она отметила, что реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире.
"Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь", - заявила Давидян.
В заключение она подчеркнула, что ООН продолжит свою работу в Афганистане, сотрудничая с партнерами для защиты прав всех афганцев, и останется в стране, чтобы поддерживать население в это сложное время.
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