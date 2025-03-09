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На Байкале установят 14-й кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD - 09.03.2025, ПРАЙМ
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На Байкале установят 14-й кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD
На Байкале установят 14-й кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD - 09.03.2025, ПРАЙМ
На Байкале установят 14-й кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD
На Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T12:08+0300
2025-03-09T12:08+0300
байкал
иркутская область
ран
объединенный институт ядерных исследований
технологии
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ИРКУТСК, 9 мар - ПРАЙМ. На Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На Байкале проходит ежегодная экспедиция по строительству нейтринного телескопа. Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть. Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований. "На сегодня подводная структура установки содержит 13 кластеров и 4 100 оптических модулей. В текущей экспедиции специалисты строят 14-й кластер оборудования, а также модернизируют и ремонтируют 1-й и 13-й кластеры. Для этого сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ собрали еще около 660 оптических модулей", - написал Кобзев в Telegram-канале. Проектирование нейтринного телескопа Baikal-GVD началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. Природная байкальская вода является важнейшей составной частью установки, ее оптические свойства позволяют точно отследить черенковское излучение - свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, а также определить ее направление. С каждым расширением установка дает все больше новой экспериментальной информации. Частица нейтрино - уникальный носитель информации. Ученые считают, что изучение нейтрино позволит понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. В 2024 году Байкальским телескопом были обнаружены астрофизические нейтрино с энергией, превышающей 200 ТэВ. Это позволило ученым полагать, что диск галактики Млечный Путь вырабатывает намного большее количество высокоэнергетических нейтрино, чем считалось до сих пор.
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байкал, иркутская область, ран, объединенный институт ядерных исследований, технологии
Байкал, Иркутская область, РАН, Объединенный институт ядерных исследований, Технологии
12:08 09.03.2025
 
На Байкале установят 14-й кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD

Губернатор Кобзев: ученые установят на Байкале новый нейтринный телескоп

© РИА Новости . Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк"Озеро Байкал
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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ИРКУТСК, 9 мар - ПРАЙМ. На Байкале ученые устанавливают 14-й кластер оборудования нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На Байкале проходит ежегодная экспедиция по строительству нейтринного телескопа. Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть.
Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований.
"На сегодня подводная структура установки содержит 13 кластеров и 4 100 оптических модулей. В текущей экспедиции специалисты строят 14-й кластер оборудования, а также модернизируют и ремонтируют 1-й и 13-й кластеры. Для этого сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ собрали еще около 660 оптических модулей", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Проектирование нейтринного телескопа Baikal-GVD началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. Природная байкальская вода является важнейшей составной частью установки, ее оптические свойства позволяют точно отследить черенковское излучение - свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, а также определить ее направление. С каждым расширением установка дает все больше новой экспериментальной информации.
Частица нейтрино - уникальный носитель информации. Ученые считают, что изучение нейтрино позволит понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. В 2024 году Байкальским телескопом были обнаружены астрофизические нейтрино с энергией, превышающей 200 ТэВ. Это позволило ученым полагать, что диск галактики Млечный Путь вырабатывает намного большее количество высокоэнергетических нейтрино, чем считалось до сих пор.
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