Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250309/metall-855603590.html
Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл
Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл - 09.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл
Значительного восстановления цен на кобальт в мире - выше 33 тысяч долларов за тонну - в текущем году не ожидается из-за отхода потребителей от аккумуляторов с... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T12:11+0300
2025-03-09T12:11+0300
экономика
bloomberg
россия
металлы
кобальт
медь
https://cdnn.1prime.ru/img/83757/01/837570155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f85aa5ca7426490869633b03487fd5ed.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Значительного восстановления цен на кобальт в мире - выше 33 тысяч долларов за тонну - в текущем году не ожидается из-за отхода потребителей от аккумуляторов с кобальтовой технологией, следует из комментария главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова для РИА Новости. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайская компания MMG LTD законсервировала завод по переработке кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК) всего через 15 месяцев после его открытия из-за исторического падения цен на металл для аккумуляторов. Правительство ДРК заявило, что приостанавливает экспорт кобальта на четыре месяца, также следует из сообщения Блумберга. "Со стороны предложения ДРК вводит запрет на экспорт кобальта на несколько месяцев. При этом со стороны спроса виден уход потребителей от никель-марганец-кобальтовых аккумуляторов к литий-ион-фосфатным, срок службы которых больше и загрязнения окружающей среды от них меньше", - прокомментировал текущую ситуацию на рынке металла Худалов. По его словам, запрет на экспорт из ДРК может слегка повысить цены, но сокращение спроса все равно будет снижать интерес к металлу. "Для аккумуляторщиков дешевый кобальт продлит срок производства старых аккумуляторов с кобальтовой технологией, но значительного восстановления цен выше 15 долларов за фунт в ближайший год не ожидается", - добавил Худалов. Он утончил, что в переводе на тонны это составляет 33,112 тысячи долларов. В зависимости от состава руды кобальт часто также служит сопутствующим продуктом при добыче и выплавке меди, отметил эксперт. Запущенное СMOC (China Molybdenum Corporation, основным акционером MMG) в 2023 году производство вывело компанию на первое место в мире по добыче кобальта на уровне 114 тысяч тонн по итогам прошлого года. А компания Glencore, которая была прежним лидером по этому показателю в ДРК, добыла 70 тысяч тонн металла. ДРК - основной источник кобальта в мире. РФ занимает второе место в мире по добыче металла.
https://1prime.ru/20250304/metally-855453452.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83757/01/837570155_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4bfe4f468db0b410350c59ac6f17322.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bloomberg, россия, металлы, кобальт, медь
Экономика, Bloomberg, РОССИЯ, металлы, кобальт, медь
12:11 09.03.2025
 
Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл

Эксперт Худалов: цены на металл не восстановятся из-за спада спроса на кобальт

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасноярский металлургический завод
Красноярский металлургический завод - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Значительного восстановления цен на кобальт в мире - выше 33 тысяч долларов за тонну - в текущем году не ожидается из-за отхода потребителей от аккумуляторов с кобальтовой технологией, следует из комментария главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова для РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайская компания MMG LTD законсервировала завод по переработке кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК) всего через 15 месяцев после его открытия из-за исторического падения цен на металл для аккумуляторов. Правительство ДРК заявило, что приостанавливает экспорт кобальта на четыре месяца, также следует из сообщения Блумберга.
"Со стороны предложения ДРК вводит запрет на экспорт кобальта на несколько месяцев. При этом со стороны спроса виден уход потребителей от никель-марганец-кобальтовых аккумуляторов к литий-ион-фосфатным, срок службы которых больше и загрязнения окружающей среды от них меньше", - прокомментировал текущую ситуацию на рынке металла Худалов.
По его словам, запрет на экспорт из ДРК может слегка повысить цены, но сокращение спроса все равно будет снижать интерес к металлу. "Для аккумуляторщиков дешевый кобальт продлит срок производства старых аккумуляторов с кобальтовой технологией, но значительного восстановления цен выше 15 долларов за фунт в ближайший год не ожидается", - добавил Худалов. Он утончил, что в переводе на тонны это составляет 33,112 тысячи долларов.
В зависимости от состава руды кобальт часто также служит сопутствующим продуктом при добыче и выплавке меди, отметил эксперт. Запущенное СMOC (China Molybdenum Corporation, основным акционером MMG) в 2023 году производство вывело компанию на первое место в мире по добыче кобальта на уровне 114 тысяч тонн по итогам прошлого года. А компания Glencore, которая была прежним лидером по этому показателю в ДРК, добыла 70 тысяч тонн металла.
ДРК - основной источник кобальта в мире. РФ занимает второе место в мире по добыче металла.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
"Надо копать". Лукашенко призвал искать в Белоруссии редкоземельные металлы
4 марта, 14:15
 
ЭкономикаBloombergРОССИЯметаллыкобальтмедь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала