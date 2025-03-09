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Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл

Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл - 09.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность восстановления цен на металл

Значительного восстановления цен на кобальт в мире - выше 33 тысяч долларов за тонну - в текущем году не ожидается из-за отхода потребителей от аккумуляторов с... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T12:11+0300

2025-03-09T12:11+0300

2025-03-09T12:11+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Значительного восстановления цен на кобальт в мире - выше 33 тысяч долларов за тонну - в текущем году не ожидается из-за отхода потребителей от аккумуляторов с кобальтовой технологией, следует из комментария главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова для РИА Новости. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайская компания MMG LTD законсервировала завод по переработке кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК) всего через 15 месяцев после его открытия из-за исторического падения цен на металл для аккумуляторов. Правительство ДРК заявило, что приостанавливает экспорт кобальта на четыре месяца, также следует из сообщения Блумберга. "Со стороны предложения ДРК вводит запрет на экспорт кобальта на несколько месяцев. При этом со стороны спроса виден уход потребителей от никель-марганец-кобальтовых аккумуляторов к литий-ион-фосфатным, срок службы которых больше и загрязнения окружающей среды от них меньше", - прокомментировал текущую ситуацию на рынке металла Худалов. По его словам, запрет на экспорт из ДРК может слегка повысить цены, но сокращение спроса все равно будет снижать интерес к металлу. "Для аккумуляторщиков дешевый кобальт продлит срок производства старых аккумуляторов с кобальтовой технологией, но значительного восстановления цен выше 15 долларов за фунт в ближайший год не ожидается", - добавил Худалов. Он утончил, что в переводе на тонны это составляет 33,112 тысячи долларов. В зависимости от состава руды кобальт часто также служит сопутствующим продуктом при добыче и выплавке меди, отметил эксперт. Запущенное СMOC (China Molybdenum Corporation, основным акционером MMG) в 2023 году производство вывело компанию на первое место в мире по добыче кобальта на уровне 114 тысяч тонн по итогам прошлого года. А компания Glencore, которая была прежним лидером по этому показателю в ДРК, добыла 70 тысяч тонн металла. ДРК - основной источник кобальта в мире. РФ занимает второе место в мире по добыче металла.

https://1prime.ru/20250304/metally-855453452.html

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bloomberg, россия, металлы, кобальт, медь