https://1prime.ru/20250309/sanktsii-855610523.html

Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций США против РФ

Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций США против РФ - 09.03.2025, ПРАЙМ

Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций США против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что вскоре внесет в конгресс США законопроект о введении новых... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T23:34+0300

2025-03-09T23:34+0300

2025-03-09T23:43+0300

политика

линдси грэм

законопроект

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что вскоре внесет в конгресс США законопроект о введении новых санкций против РФ в случае, если Москва откажется от прекращения огня в конфликте на Украине. "Что касается России, то на следующей неделе я введу санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора, призвав их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией (США - ред.)", – сказал Грэм* в эфире телеканала Fox News. Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", и это будет сделано либо с помощью "пряников" либо с помощью "кнута" для того, "заставить стороны договориться", отметил он. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://1prime.ru/20250308/sanktsii-855589323.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

линдси грэм, законопроект, санкции против рф