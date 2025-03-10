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ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ

ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ

ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ

Должностные лица Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанков стран - членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, поступят с... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:17+0300

2025-03-10T16:17+0300

2025-03-10T16:18+0300

экономика

россия

активы

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Должностные лица Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанков стран - членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, поступят с замороженными российскими активами так, как захотят, на фоне поиска дополнительных средств на оборону, пишет газета Politico. По данным издания, которое ссылается на источники, сотрудники центральных банков ряда стран ЕС, в том числе государств Прибалтики, в частном порядке согласны с идеей изъятия активов РФ, против которой выступают в ЕЦБ. При этом, как отмечает газета, изменение политики США в отношении Европы принуждает ее страны активно искать дополнительные средства на оборону. "(Должностные лица ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны - ред.) с неохотой признали, что политики, скорее всего, поступят так, как им заблагорассудится", - говорится в публикации. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250307/britaniya-855570912.html

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россия, активы, ес