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ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ
Должностные лица Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанков стран - членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, поступят с... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:17+0300
2025-03-10T16:18+0300
экономика
россия
активы
ес
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Должностные лица Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанков стран - членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, поступят с замороженными российскими активами так, как захотят, на фоне поиска дополнительных средств на оборону, пишет газета Politico. По данным издания, которое ссылается на источники, сотрудники центральных банков ряда стран ЕС, в том числе государств Прибалтики, в частном порядке согласны с идеей изъятия активов РФ, против которой выступают в ЕЦБ. При этом, как отмечает газета, изменение политики США в отношении Европы принуждает ее страны активно искать дополнительные средства на оборону. "(Должностные лица ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны - ред.) с неохотой признали, что политики, скорее всего, поступят так, как им заблагорассудится", - говорится в публикации. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, активы, ес
Экономика, РОССИЯ, активы, ЕС
16:17 10.03.2025 (обновлено: 16:18 10.03.2025)
 
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ

Politico: политики ЕС в поисках денег на оборону могут использовать активы РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Должностные лица Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанков стран - членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, поступят с замороженными российскими активами так, как захотят, на фоне поиска дополнительных средств на оборону, пишет газета Politico.
По данным издания, которое ссылается на источники, сотрудники центральных банков ряда стран ЕС, в том числе государств Прибалтики, в частном порядке согласны с идеей изъятия активов РФ, против которой выступают в ЕЦБ. При этом, как отмечает газета, изменение политики США в отношении Европы принуждает ее страны активно искать дополнительные средства на оборону.
"(Должностные лица ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны - ред.) с неохотой признали, что политики, скорее всего, поступят так, как им заблагорассудится", - говорится в публикации.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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